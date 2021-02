Ex-Schalker Czyborra träumt von Bundesliga-Rückkehr

Genua. In Genua in der Serie A spielt Ex-Schalker Lennart Czyborra inzwischen eine gute Rolle. Sein Ziel ist allerdings weiterhin die Bundesliga.

Italien-Legionär Lennart Czyborra hofft auf eine fußballerische Rückkehr nach Deutschland. „Es ist ein Ziel von mir, in der Bundesliga zu spielen. Es wäre aber falsch, mir selbst Druck zu machen“, sagte der 21 Jahre alte gebürtige Brandenburger in einem Interview der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (Mittwoch). Aktuell spielt der Verteidiger in der Serie A für den CFC Genua. Dort fühle er sich derzeit gut aufgehoben, sagte Czyborra.

Er wurde im vergangenen September von Atalanta Bergamo an die Genuesen ausgeliehen. Der ehemalige Jugend- und Juniorenspieler unter anderem des FC Schalke 04, 1. FC Union Berlin, von Hertha BSC und Energie Cottbus spielt seit rund einem Jahr erst in Italien. Er war im Januar 2020 vom niederländischen Club Heracles Almelo nach Bergamo gegangen.

Lennart Czyborra hat in Genua die Perspektive gefehlt

Die Ausleihe nach Genua, an die eine Kaufpflicht des CFC gekoppelt ist, sieht Czyborra nicht als Rückschritt an. „Was bringt es mir, zu einer vermeintlich stärkeren Mannschaft zu gehören, dort aber nur auf der Bank zu sitzen? Als junger Fußballer ist es wichtig, regelmäßig Einsätze zu bekommen, außerdem bin ich weiter in der höchsten Liga Italiens aktiv.“ Er habe mit dem Wechsel alles richtig gemacht, „in Bergamo hat mir die Perspektive gefehlt.“

Bei Atalanta stand er auch mit Nationalspieler Robin Gosens im selben Kader, beide spielen zudem auf derselben Position. Natürlich habe er bei Gosens etwas genauer hingeschaut. „Die Gier, als Verteidiger nach vorne zu arbeiten, habe ich jedoch schon immer. Unser Spielstil ähnelt sich. Mein Trainer erwartet auch von mir, dass ich, wenn der Ball vorne rechts ist, auf der anderen Seite bereitstehe“, sagte Czyborra.