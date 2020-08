Ex-Weltmeister Andrea Pirlo wird neuer Trainer bei Juventus

Turin. Der frühere Weltmeister Andrea Pirlo löst überraschend Maurizio Sarri als Trainer bei Juventus Turin ab.

Der frühere Weltmeister Andrea Pirlo wird überraschend neuer Trainer bei Juventus Turin und tritt die Nachfolge von Maurizio Sarri an. Das teilte der italienische Fußball-Rekordmeister am Samstag nur wenige Stunden nach der Trennung von Sarri mit. Pirlo unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022 und wird seinen ersten Trainerjob beim Team von Superstar Cristiano Ronaldo übernehmen. Ursprünglich war geplant gewesen, dass der Weltmeister von 2006 zur kommenden Saison die U23 von Juve trainieren soll. Der erst im Sommer 2019 von Turin verpflichtete Sarri war am Freitag im Achtelfinale der Champions League an Olympique Lyon gescheitert.

Italienische Medien hatten über prominente Trainer wie Lazio-Coach Simone Inzaghi, Real Madrids Zinedine Zidane oder den früheren Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino als mögliche Nachfolger spekuliert.

Der 41 Jahre alte Pirlo hatte seine aktive Karriere zum Jahresende 2017 bei New York City in der MLS beendet. Mit Juventus war der frühere Mittelfeld-Regisseur zwischen 2011 und 2015 viermal Meister und einmal Pokalsieger geworden. (dpa)