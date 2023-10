Fan-Kritik an DFL wegen fehlender Spielplan-Terminierungen

Essen. Die DFL hat die Spiele ab Ende Oktober noch nicht terminiert. Das sorgt für Fan-Kritik, da sie ihre Anreisen zu den Spielen nicht planen können.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) zieht in Fankreisen derzeit großen Unmut auf sich, weil noch immer die Spieltage ab Ende Oktober in den ersten beiden Profi-Ligen nicht terminiert sind. Derzeit sind in der Bundesliga und der 2. Liga nur die Spieltage bis zum Wochenende 20. Oktober bis 22. Oktober zeitgenau angesetzt. Für die Woche darauf (27.10. bis 29.10.) können weder Fans noch Vereinsverantwortliche derzeit genau planen.

Fanbündnis kritisiert DFL wegen fehlender Ansetzungen

Das Fanbündnis "Unsere Kurve" kritisierte deshalb die DFL bei X (ehemals Twitter). "Rückfall in alte Zeiten, DFL?", schrieb das Bündnis. "Nicht mal mehr 3 Wochen bis zu den nicht mehr terminierten Spieltagen. Fans können nicht planen. Es ist unmöglich, Reisen zu den Spielen zu organisieren." In der Tat stehen viele Fans vor dem Problem, dass sie bislang keine genauen Anreisepläne schmieden können, da die zeitgenauen Ansetzungen auch am Mittwoch (Stand früher Nachmittag) auf sich warten lassen.

Rückfall in alte Zeiten, DFL?

Nicht mal mehr 3 Wochen bis zu den nicht mehr terminierten Spieltagen. Fans können nicht planen. Es ist unmöglich Reisen zu den Spielen zu organisieren. Wir empfehlen: Lasst den Supercup nicht am Pokalwochenende stattfinden.#DFL #Terminierung pic.twitter.com/n4BZxSWtTi — Unsere Kurve (@UnsereKurve) October 3, 2023

Das bedeutet für viele Fans - vor allem die Auswärtsfahrer der Vereine -, dass sie weder Zugfahrten buchen noch Busfahrten organisieren können. Bei Ansetzungen in der Bundesliga wie etwa Leverkusen gegen den SC Freiburg (438 Kilometer zwischen beiden Städten mit dem Auto) oder Kaiserslautern gegen Hamburger SV in der 2. Liga (604 Kilometer zwischen beiden Städten), sind solche Planungen unerlässlich.

Supercup verzögert Pokal-Auslosung

Der Grund der späten Terminierung dieses Mal liegt in der späten Auslosung für die zweite Runde des DFB-Pokals aufgrund der Spiele des FC Bayern München und RB Leipizg in der vergangenen Woche. Beide Klubs trugen am Wochenende der ersten Pokalrunde den Supercup aus und mussten entsprechend ihre Partien im DFB-Pokal Ende September nachholen. Das sorgte schon im Vorfeld für viel Kritik, die auch das Fanbündnis "Unsere Kurve" noch einmal aufnahm. "Wir empfehlen: Lasst den Supercup nicht am Pokalwochenende stattfinden", hieß es bei Twitter.

Die DFL hatte bekanntgegeben, dass die nächsten Spieltage bis zum 6. Oktober terminiert werden sollen. Das wären also nur drei Wochen bis zum ersten Spiel dieser neuen Terminiungsphase. Bislang ist eine Terminierung nicht erfolgt, weil bereits Anfang November die zweite Runde des DFB-Pokals ausgetragen wird. Daher musste auf die Auslosung gewartet werden.

