FC Augsburg: Ex-Schalke-Trainer Weinzierl soll übernehmen

Augsburg. Der FC Augsburg muss nach der Pleite gegen den 1. FC Köln weiter zittern. Trainer Herrlich ist wohl entlassen, ein Ex-Schalker ist im Gespräch.

Im Umfeld des FC Augsburg wird über Markus Weinzierl (46) im Fall einer möglichen Trennung von Trainer Heiko Herrlich (49) als Nachfolger spekuliert. „Der Name Markus Weinzierl kursierte bereits im Februar im Umfeld des Clubs und hält sich auch nun hartnäckig in der Branche“, schrieb das Fachmagazin „Kicker“. Die „Augsburger Allgemeine“ war am Montag schon einen Schritt weiter. So soll sich der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist bereits von Herrlich getrennt haben. Weinzierl stehe als Nachfolger fest. Offizielle Stellungnahmen lagen dazu zunächst nicht vor.

Manager Stefan Reuter hatte nach dem alarmierenden 2:3 am Freitag gegen den 1. FC Köln ein Bekenntnis zu Trainer Herrlich vermieden. Die Augsburger haben nach vier sieglosen Partien nacheinander nur noch vier Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Weinzierl war von 2012 bis 2016 schon einmal erfolgreich Coach beim FCA.

Markus Weinzierl scheiterte als Trainer auf Schalke

Der 46-Jährige wechselte im Anschluss zum FC Schalke 04. Bei den Königsblauen konnte er nicht an seine erfolgreiche Zeit in Augsburg anknüpfen. In der Saison 2016/17 erreichte er mit S04 nur den zehnten Tabellenplatz und wurde in der Sommerpause entlassen. Seinen Platz übernahm Domenico Tedesco. Weinzierl erhielt im Oktober 2018 eine neue Chance beim VfB Stuttgart, wurde dort aber bereits nach einem halben Jahr entlassen.

Heiko Herrlich wurde im März 2020 als Nachfolger von Martin Schmidt Trainer der Augsburger. In der vergangenen Saison hielt er die Mannschaft in der Bundesliga. Den Augsburgern droht aber nun nach inzwischen einem Jahrzehnt in der Bundesliga der erste Abstieg. (fs mit dpa)