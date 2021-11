FC Bayern: Ungeimpfter Joshua Kimmich darf nicht ins Team-Hotel

München/Essen. Da in bayrischen Hotels die 2G-Regel gilt, dürfen Spieler wie Joshua Kimmich nicht mit dem FC Bayern ins Team-Hotel. Ausnahmen gibt es nicht.

Nach ihrer Corona-Quarantäne sind die Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala und Serge Gnabry beim FC Bayern München am Dienstag wieder ins Training zurückgekehrt. Wie der Bundesligist mitteilte, fehlte der zuletzt ebenfalls in Quarantäne geschickte Joshua Kimmich hingegen aufgrund einer privaten Angelegenheit. Details wurden nicht bekanntgegeben.

Da das Trio ungeimpft sein soll, dürfen die Profis vor dem Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN) nicht mit ihren Mannschaftskollegen ins Teamhotel, wie die Bild berichtet. Gleiches gelte dem Blatt zufolge für Eric Maxim Choupo-Moting, der derzeit bei noch mit der Nationalmannschaft Kameruns unterwegs ist.

2G-Regel in Bayern: Für Ungeimpfte kein Zutritt zu Hotels

Hintergrund: In Bayern gilt für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe die 2G-Regel. So dürfen Hotels und Restaurants nur geimpfte und genesene Personen empfangen. „Es gibt keine Ausnahmeregel“, bestätigt eine Hotel-Mitarbeiterin der Bild.

Hoffnung besteht bei den Bayern vor dem Augsburg-Spiel derweil bei Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler hatte in der vergangenen Woche bei einem Foulspiel im Länderspiel gegen Liechtenstein (9:0) eine Prellung im Kopf-Hals-Bereich erlitten. Goretzka reiste danach vorzeitig ab, trainierte am Dienstag in München allerdings schon wieder individuell.

Kapitän Manuel Neuer wurde für das letzte Länderspiel des Jahres in Eriwan gegen Armenien (4:1) geschont. Auch der Nationaltorwart trainierte am Dienstag mit den Münchnern. Die restlichen Bayern-Nationalspieler sollen im Laufe der Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Der zuletzt mit Corona infizierte Niklas Süle soll weiter leichte Symptome zeigen und für das Augsburg-Spiel noch keine Option sein. (fs mit dpa)

