FC Bayern verlängert mit Choupo-Moting bis 2024

München Der FC Bayern München hat die Vertragsverlängerung mit Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting um ein Jahr bis zum 30. Juni 2024 nun auch offiziell bestätigt.

Der FC Bayern München hat die Vertragsverlängerung mit Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting um ein Jahr bis zum 30. Juni 2024 nun auch offiziell bestätigt.

Der WM-Teilnehmer mit Kamerun ist mit 15 Treffern in 24 Pflichtspielen der laufenden Saison neben dem deutschen Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala der torgefährlichste Spieler im Kader des Rekordmeisters. Der 33 Jahre alte Choupo-Moting hatte es im Lauf der ersten Saisonhälfte geschafft, sich nach dem Wechsel von Robert Lewandowski zum FC Barcelona im Bayern-Kader zur Nummer eins auf der Mittelstürmer-Position aufzuschwingen.

„Choupo ist ein Künstler am Ball. Er hat in den letzten Jahren sehr gute Leistungen gebracht. In der Hinrunde dieser Saison hat er uns geholfen, auf der Stürmerposition die Lücke zu schließen, die wir hatten“, äußerte Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Bayern-Mitteilung. Den Namen Lewandowski verschwieg Salihamidzic dabei. „Er hat es sehr gut gemacht und seine Leistungen in den Spielen dieses Jahr bestätigt. Wir sind froh, dass wir ihn haben und bis Sommer 2024 mit ihm arbeiten können“, ergänzte er dafür zu Choupo-Moting.

Choupo-Moting mit neuem Vertrag „super happy“

Dem Vernehmen nach beinhaltet der neue Vertrag eine erhebliche Gehaltserhöhung für den Angreifer. „Ich bin super happy, länger zu bleiben und mit dem Club weiterhin viel Spaß zu haben“, kommentierte Choupo-Moting. „Mit den Jungs verstehe ich mich sehr gut, wir arbeiten hart an unseren Zielen. Der Konkurrenzkampf ist groß, aber wenn man zu den Besten gehören möchte, gehört das dazu. Nur so gewinnt man viele Titel“, sagte Choupo-Moting.

Er war im Oktober 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain nach München gewechselt. 2021 und 2022 wurde er mit den Bayern jeweils deutscher Meister. 2021 wurde er zudem Club-Weltmeister.