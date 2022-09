Flamengo macht brasilianisches Finale perfekt

Rio de Janeiro. Im Finale der Copa Libertadores werden sich zum dritten Mal in Folge zwei brasilianische Fußballclubs gegenüberstehen. Nach Athletico Paranaense zog auch Flamengo Rio de Janeiro ins Endspiel des südamerikanischen Gegenstücks zur Champions League ein.

Der Club mit dem ehemaligen Bayern-Profi Arturo Vidal gewann das Halbfinal-Rückspiel gegen Veléz Sarsfield im Maracanã-Stadion in Rio mit 2:1 (1:1). Bereits das Hinspiel in Argentinien hatte Flamengo mit 4:0 für sich entschieden.

Athletico Paranaense, das vom früheren brasilianischen Nationalcoach Felipe Scolari trainiert wird, hatte sich am Dienstag (Ortszeit) gegen Titelverteidiger Palmeiras São Paulo durchgesetzt - und damit eine Wiederholung des Final-Duells von 2021 zwischen Palmeiras und Flamengo verhindert. Das Endspiel der Copa Libertadores wird am 29. Oktober in der ecuadorianischen Hafenstadt Guayaquil ausgetragen.

