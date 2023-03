Flick plant keine große Rotation gegen Belgien

Bundestrainer Hansi Flick will nicht groß experimentieren.

Mainz Hansi Flick plant keine größere Rotation im zweiten Test-Länderspiel gegen Belgien, der Bundestrainer will am kommenden Dienstag in Köln weitgehend die Siegerelf vom Samstagabend aufbieten.

Das kündigte der 58-Jährige nach dem 2:0 der Fußball-Nationalmannschaft in Mainz gegen Peru an. „Wenn alle hundertprozentig fit sind, ist es natürlich schon so, dass wir vielleicht den einen oder anderen wechseln“, sagte Flick: „Aber ich glaube schon, dass überwiegend die Mannschaft spielt, die heute gespielt hat.“

WM-Teilnehmer Belgien, der am Freitagabend im ersten Spiel mit dem neuen Trainer Domenico Tedesco mit einem 3:0 auswärts gegen Schweden erfolgreich in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland gestartet war, sei „ein anderes Kaliber“ als Gegner, bemerkte Flick: „Ich bin froh, dass wir im zweiten Spiel so einen Gegner haben.“