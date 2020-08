Formel 3: Bochumer Lirim Zendeli siegt, Beckmann Dritter

Spa. Lirim Zendeli aus Bochum und David Beckmann aus Hagen dominieren beim Formel-3-Rennen in Spa Francorchamps. Am Ende stehen beide auf dem Podium.

Das Bochumer Motorsport-Talent Lirim Zendeli (Trident) hat seinen ersten Sieg in der Nachwuchsklasse Formel 3 eingefahren. "Yes! Yes! Grande! Grande!", freute sich der 20-Jährige über den Boxenfunk, der bei der TV-Übertragung des Rennens bei Sky zu hören war. Zendel war auf der belgischen Traditionsstrecke in Spa Francorchamps schon von der Pole Position ins Rennen gegangen. "Endlich", fügte er kurze Zeit später hinzu. Sein Teamkollege David Beckmann aus Hagen belegte im Hauptrennen den dritten Platz.

Beckmann aus Hagen nun auf Platz drei

Für Beckmann war der Sprung auf das Podest auch hinsichtlich der Gesamtwertung wichtig. Der Sauerländer überholte Liam Lawson (Hitech) und liegt in der Gesamtwertung nun auf dem dritten Platz. Vor ihm steht Prema-Pilot Oscar Piastri, der die Führung im Gesamtklassement von Loga Sargeant übernommen hat. Auch er fährt für das italienische Top-Team.

Am Sonntag (9.40 Uhr) steht in Spa noch das Sprintrennen an. Die ersten zehn Fahrer gehen dabei in umgekehrter Reihenfolge an den Start. (fs)