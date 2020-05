125 Jahre Fortuna Düsseldorf: "Wir sind wie eine Familie"

Ein Dialekt kann etwas Fabelhaftes sein. Er kann Assoziationen von Fröhlichkeit hervorrufen, von Leidenschaft, von Härte. Im Falle des gebürtigen Belgraders Aleks Spengler sind es Bilder von Mauerblumen, die sich allem widersetzen, alles überdauern. Auf die Frage, was Fortuna Düsseldorf so besonders macht, sagt der Kult-Betreuer, der seit 30 Jahren dem Bundesliga-Klub verbunden ist: „Wir sind alle wie eine Familie. Das hat die Fortuna geprägt.“

Die Fortuna: Einmal Deutscher Meister, einmal Europapokal-Finalist, zweimal DFB-Pokalsieger, am Dienstag seit 125 Jahren ein Verein.

Fortuna Düsseldorf: Jubiläumsparty fällt aus

Die große Party in der Altstadt muss wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Stattdessen fordert der Verein die Fans auf, „Fahnen zu hissen, die Häuser zu schmücken“. Eine Fahne dafür braucht Aleks Spengler nicht mehr: „Die hängt seit acht Jahren in meiner Wohnung.“

Wahrscheinlich gibt es niemanden, der besser etwas über die Essenz dieses Klubs sagen könnte als Aleks Spengler. Als 23-Jähriger mit seiner Familie aus Jugoslawien ausgewandert, fand er den Weg nach Düsseldorf. Der 68-Jährige hat er so ziemlich alles in seinem Leben gemacht, war Mathematik-Student, Tellerwäscher, Nachtwächter im Museum. Aber am längsten war er: Mannschaftsbetreuer bei der Fortuna. „850 Spieler und 25 Trainer“, habe er von 1990 bis 2017 kennengelernt. Einen als Spieler allerdings nie, den jeder Düsseldorfer kennt.

„Es ist gar nicht so einfach, ein Ereignis rauszunehmen“, sagt Klaus Allofs am Telefon. Bis auf die Meisterschaft 1933, zu der der heute 63-Jährige „wirklich gar nichts“ sagen könne, hat er alle sportlichen Höhepunkte erlebt: Den Einzug ins Europokal-Finale 1979 gegen den FC Barcelona (3:4 nach Verlängerung) und die Final-Serie im DFB-Pokal. 1978 die Niederlage gegen den 1. FC Köln, 1979 den Triumph über Hertha BSC, 1980 die Revanche gegen Köln. Bruder Thomas schoss den 2:1-Siegtreffer.

Das Europapokal-Finale, heute ein Sakrileg in der Vereinsgeschichte, hat für Klaus Allofs den Makel der Niederlage. Deshalb denkt er an etwas anderes: „Ich bin mit Fahnen und Autogrammkarten zum Stadion gefahren. In der Jugend habe ich bei der Fortuna gespielt. Dann bin ich zu den Profis gekommen: Das war schon verrückt.“ Allofs gilt manchen als bester Stürmer des Vereins. Unbestreitbar ist, dass er in 169 Einsätzen, 71-mal traf und 1979 Bundesliga-Torschützenkönig wurde. „Wir hatten damals gute Spieler, die noch nicht erkannt waren. Das waren glückliche Umstände.“ Wolfgang Seel, sein Bruder Thomas, Gerd Zewe etwa. „Der Erfolg war kein Glück, das war eine Mannschaft mit Qualität.“

1981 wechselte der frischgebackene Europameister für eine Rekordablösesumme von 2,25 Millionen Mark ausgerechnet zum Erzrivalen nach Köln. „Das haben viele nicht verstanden. Aber ich muss mich dafür nicht entschuldigen. Düsseldorf war damals in wirtschaftlichen Schwierigkeiten.“

Zwei Jahrzehnte später sollten die Geld-Sorgen wiederkommen und den Verein bis in die Oberliga stürzen. Die Edelfans der Punkband „Die Toten Hosen“ sprangen in der Not ein und sponsorten den Klub.

Was weniger bekannt sein dürfte: Dass Aleks Spengler seinen Anteil daran hat. Der Zeugwart lud Sänger Campino zum Essen ein. Spenglers Frau und der damalige Marketingchef Marc Rautenberg saßen mit am Tisch und berieten über die Hilfsoptionen. „99 Mark, Menü plus Getränke, das waren am Ende 500 Mark, die ich aus meiner Tasche gezahlt habe. Die Fortuna hatte ja kein Geld“, sagt Spengler. Das kam danach von Campino und seiner Band. Und damit die Rettung.

2018 schaffte die Fortuna mit Trainer Friedhelm Funkel die Rückkehr in die Bundesliga. Aktuell steht sie auf einem Relegationsplatz. Klaus Allofs wünscht seinem Ex-Verein den Verbleib: „Ich habe immer noch die Hoffnung, dass die Fortuna als Klub einer Landeshauptstadt eine andere Rolle in der Bundesliga spielt. Ich glaube, dass die Freude dann noch größer wäre.“