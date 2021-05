Fortuna Düsseldorf lässt Punkte im Aufstiegskampf liegen

Düsseldorf. Dämpfer für Fortuna Düsseldorf: Gegen Eintracht Braunschweig gab es nur ein 2:2. Auch Fürth spielt nur unentschieden. Würzburg steigt ab.

Die SpVgg Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf haben im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga gepatzt, die Würzburger Kickers stehen hingegen am 32. Spieltag als erster Absteiger fest: Die Mainfranken unterlagen im Kellerduell gegen den VfL Osnabrück mit 1:3 (0:0) und haben mit 21 Punkten keine Chance mehr, den Klassenerhalt zu schaffen.

Christian Santos (52.) brachte die Niedersachsen, die durch den Erfolg weiter auf die Zweitliga-Zugehörigkeit hoffen dürfen, in Führung. Frank Ronstadt (67.) traf per Freistoß zum Ausgleich. Timo Beermann (79.) und Ludovit Reis (85.) sicherten den VfL-Sieg in Würzburg.

Die Fürther vergaben durch das 2:2 (1:2) gegen den Karlsruher SC die Chance, zumindest bis Sonntag den VfL Bochum von der Tabellenspitze zu verdrängen. Stattdessen droht den Franken durch das Remis der Sturz auf den Relegationsplatz, hierzu muss Holstein Kiel am Montag gegen Hannover 96 gewinnen.

Havard Nielsen (26.) und der starke Branimir Hrgota (70., Foulelfmeter) glichen für die Fürther jeweils aus. Philipp Hofmann (4.) und Marco Thiede (36.) trafen für den KSC.

Fortuna Düsseldorf zweimal in Führung

Düsseldorf kam gegen Abstiegskandidat Eintracht Braunschweig ebenfalls nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus. Die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler liegt vor den Spielen der Konkurrenten Hamburger SV und Holstein Kiel am Montag als Vierter drei Punkte hinter den drittplatzierten Störchen, die noch ein weiteres Nachholspiel in der Hinterhand haben.

Torjäger Dawid Kownacki (42.) und Shinta Appelkamp (60.) brachten die Hausherren jeweils in Führung, Marcel Bär (51.) und Fabio Kaufmann (68.) glichen für die abstiegsgefährdete Eintracht aus.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase nahm die Fortuna das Zepter in die Hand und kontrollierte die Begegnung. Kurz vor der Pause brachte Braunschweigs Benjamin Kessel Kownacki im Strafraum zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte trocken.

Kurz nach dem Seitenwechsel glichen die Gäste nach einem Ballverlust der Fortuna durch Bär aus. Nur wenige Minuten später brachte Appelkamp Düsseldorf nach Vorlage von Felix Klaus wieder in Führung. Kaufmann sorgte nach einer Flanke für den erneuten Ausgleich. Die Gastgeber rannten in den Schlussminuten an, verzweifelten allerdings an der dicht gestaffelten Gäste-Abwehr. (sid)

