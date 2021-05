Live! 1:1! Fortuna Düsseldorf schlägt gegen den KSC zurück

Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf rechnet sich nach wie vor Chancen im Aufstiegskampf der 2. Liga aus. Um diese zu wahren, muss gegen den KSC ein Sieg her.

Bei einem Sieg am Montagabend könnte Fortuna Düsseldorf nach Punkten mit dem Hamburger SV gleichziehen, der aktuell den Relegationsplatz einnimmt. Die Rheinländer müssen gewinnen, zumal Holstein Kiel noch drei Nachholspiele in der Hinterhand hat. Dass der Druck wie schon in Nachholpartie beim Hamburger SV (1:1) beim Gegner liegt, kommt dem Karlsruher SC nicht ungelegen. „Das ist sicher kein Nachteil. Ich denke, dass auch die Fortuna all-in gehen wird“, sagte Eichner. Für ihn ist die Fortuna daher auch der klare Favorit. „Für mich ist das mit der beste Kader in der Liga. Aber wenn sie da oben noch mitsprechen will, wird sie den KSC schlagen müssen“, sagte er. Der KSC ist seit sieben Spielen ohne Sieg.

Fortuna Düsseldorf - Karlsruher SC

Düsseldorf: 33 Kastenmeier - 25 Matthias Zimmermann, 4 Danso, 32 Krajnc, 22 Koutris - 31 Sobottka - 13 Bodzek, 15 Prib - 27 Klaus, 9 Kownacki, 12 Peterson. - Trainer: Rösler

Karlsruhe: 35 Gersbeck - 2 Sebastian Jung, 22 Kobald, 6 Wimmer, 16 Heise - 38 Breithaupt, 8 Gondorf - 21 Thiede, 10 Wanitzek, 7 Lorenz - 33 Hofmann. - Trainer: Eichner

Schiedsrichter: Patrick Alt (Heusweiler)

