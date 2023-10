Live! Fortuna Düsseldorf empfängt Kaiserslautern - kostenloser Eintritt

Düsseldorf. Freier Eintritt in der Merkur-Arena: Fortuna Düsseldorf testet im Heimspiel gegen Kaiserslautern ein neues Konzept. Die Partie im Live-Ticker:

"Fortuna für alle" heißt die Kampagne, welche die Fans in das Stadion locken sollen. Der Düsseldorfer Klub kündigte an, bei drei Partien die Fans kostenlos ins Stadion zu lassen. Sogar die New York Times berichtete damals über die Aktion, die der gewiefte Vorstandschef Alexander Jobst mit seinem Team geplant hatte. Heute um 20.30 Uhr startet gegen den 1. FC Kaiserslautern nun die Ticket-Revolution.

Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Kaiserslautern im Live-Ticker

Der Verein möchte Einnahmen auf einem anderen Weg generieren und setzt dabei auf Sponsoren, wobei die Düsseldorfer von Partnern sprechen. Zwei große Unternehmen und die gemeinnützige Initiative „Common Goal“ sollen rund 40 Millionen für fünf Jahre zahlen.

Die Düsseldorfer stehen aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz, Kaiserslautern auf dem vierten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fortuna