Live-Ticker Live! Kann Düsseldorf in Dresden Boden gut machen?

Essen. Zweitligist Fortuna Düsseldorf läuft weiter den eigenen Erwartungen hinterher. Gelingt bei Dynamo Dresden ein Auswärtssieg? Die Live-Ticker.

Zweitligist Fortuna Düsseldorf tritt am Sonntag (13.30 Uhr /Sky beim abstiegsbedrohten Ostklub Dynamo Dresden an. Die Rheinländer selber konstatieren auf ihrer Homepage, dass es ein Spiel der Abwehrreihen werden könnte und schreiben: "7 Tore haben die Abwehrreihen beider Teams kombiniert auf dem Konto. Damit ist das Spiel am Sonntag im Rudolf-Harbig-Stadion das Duell der Hintermannschaften, die die meisten Treffer bisher erzielt haben. Mit vier Treffern durch Abwehrspieler hat Fortuna hier aber leicht die Nase vorn gegenüber Dynamo Dresden. Auch hier hat der Kopfball-Treffer von Klarer gegen Hannover dabei geholfen, dass F95 die Statistik anführt." (fs)

Die Sonntagsspiele im Live-Ticker:

