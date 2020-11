Live! Nürnberg rechnet mit "robusten Düsseldorfern"

Essen. Zweitligist Fortuna Düsseldorf tritt beim mit nur einem Sieg in die Saison gestarteten 1. FC Nürnberg an. Das Spiel im Live-Ticker.

Der 1. FC Nürnberg kann für sein Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf wieder mit Abwehrspieler Georg Margreitter planen. Der Österreicher ist in dieser Woche wieder ins Training eingestiegen. Es "sieht gut aus", sagte Trainer Robert Klauß am Freitag. "Er scheint die kleine Verletzung an der Wade gut überstanden zu haben, ist wieder voll belastbar." Margreitter (31) hatte zuletzt beim unglücklichen 2:3 bei Eintracht Braunschweig gefehlt.

"Düsseldorf ist ein Gegner, der sehr abgezockt ist"

Die mit nur einem Sieg in diese Saison gestarteten Nürnberger erwarten am Samstag (13.00 Uhr/Sky) ein kampfbetontes Spiel. "Düsseldorf ist ein Gegner, der sehr abgezockt ist. Es ist eine sehr robuste Mannschaft, die auch viel Erfahrung auf dem Platz hat", befand Klauß und meinte Spieler wie Adam Bodzek, Kenan Karaman und Rouwen Hennings. "Wir erwarten eine Mannschaft, die sehr körperbetont ist, sehr robust ist, die versucht, die Räume eng zu machen." (dpa)

Die Spiele im Live-Ticker: