Frankfurts Smolcic fällt für den Rest der Saison aus

Frankfurt Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss für den Rest der Saison auf Innenverteidiger Hrvoje Smolcic verzichten.

Der 22-Jährige erlitt am Dienstag während des Länderspiels der kroatischen U21-Nationalmannschaft in England eine Außenmeniskusverletzung und muss operiert werden. Wie der Club mitteilte, wird sich Smolcic am kommenden Montag einem operativen Eingriff unterziehen.

Für die Frankfurter absolvierte der im vergangenen Sommer von HNK Rijeka verpflichtete Abwehrspieler bislang 14 Pflichtspiele.