5:0 gegen Potsdam: VfL Wolfsburg bereit für PSG und Bayern

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg hat im Meisterschaftsrennen der Frauenfußball-Bundesliga souverän vorgelegt.

In der letzten Partie vor den Champions-League-Duellen mit Paris Saint-Germain sowie dem Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München schlugen die Titelverteidigerinnen den abgeschlagenen Tabellenletzten Turbine Potsdam mit 5:0 (1:0).

Allerdings sah es lange Zeit nicht nach einem so klaren Erfolg aus. Zur Halbzeit stand es durch ein Tor von Felicitas Rauch (27.) nur 1:0. Die weiteren vier Treffer durch Lena Lattwein (67.), Alexandra Popp (72./90.+1) und Dominique Janssen (86.) fielen erst in der letzten halben Stunde. Verfolger Bayern München kann am Samstag mit einem Sieg beim 1. FC Köln wieder bis auf zwei Punkte an die Wolfsburgerinnen herankommen.