Adduktorenzerrung: Lohmann fehlt im Training der DFB-Frauen

Ohne Sydney Lohmann haben die Ersatzspielerinnen des deutschen WM-Teams heute ihr Training in Melbourne bestritten. Die 23 Jahre alte Mittelfeldakteurin vom FC Bayern fehlte wegen einer leichten Adduktorenzerrung, wie eine DFB-Sprecherin bestätigte. Lohmann war beim 6:0-Auftaktsieg des Mitfavoriten am Abend zuvor gegen Marokko bei der Weltmeisterschaft in Australien nicht zum Einsatz gekommen.

Bei der Übungseinheit im Lakeside Stadion dabei waren Lena Oberdorf, Marina Hegering und Sjoeke Nüsken. Das zuletzt verletzte Trio stand zwar gegen Marokko im Kader, wurde aber von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nicht eingesetzt. Bei Mittelfeld-Abräumerin Oberdorf stehen die Chancen gut, dass die 21-Jährige vom VfL Wolfsburg im zweiten Gruppenspiel gegen Kolumbien am kommenden Sonntag in Sydney in die deutsche Auswahl zurückkehrt. Dritter Vorrundengegner der Vize-Europameisterinnen ist am 3. August in Brisbane Südkorea.