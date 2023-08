Aus von DFB-Team hat wenig Auswirkungen auf WM-Interesse

Das WM-Aus der deutschen Frauen hat kaum Auswirkungen auf das Fan-Interesse in Deutschland.

Berlin Für die Mehrheit der Deutschen hat das frühe Ausscheiden der deutschen Fußballerinnen bei der Weltmeisterschaft in Neuseeland und Australien keine Auswirkungen auf das eigene Interesse am Turnier.

In einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov vom Montag gaben 52 Prozent der Befragten an, das Interesse sei weiter „unverändert klein“. 17 Prozent äußerten, ihr Interesse sei weiter „sehr groß“.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hatte durch das 1:1 am vergangenen Donnerstag gegen Südkorea den Sprung ins Achtelfinale verpasst und war erstmals in einer WM-Vorrunde gescheitert. Für 15 Prozent der Befragten ist die Weltmeisterschaft damit uninteressanter geworden. Fünf Prozent gaben an, ihr Interesse sei gestiegen. Zehn Prozent machten keine Angaben.