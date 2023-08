Millionster Fußball-Fan bei der Frauen-WM begrüßt

Auckland Mehr als eine Million Fans haben bislang die Spiele der Frauenfußball-WM in Neuseeland und Australien in den Stadien besucht. Das gab der Weltverband FIFA bekannt. Als einmillionster Fan passierte eine Amerikanerin beim Spiel zwischen Portugal und den USA in Auckland den Eingang.

Mehr als eine Million Fans haben bislang die Spiele der Frauenfußball-WM in Neuseeland und Australien in den Stadien besucht. Das gab der Weltverband FIFA bekannt. Als einmillionster Fan passierte eine Amerikanerin beim Spiel zwischen Portugal und den USA in Auckland den Eingang.

Die Mutter und ihre Tochter waren bereits bei den vergangenen drei Turnieren als Fans der Frauen-Nationalmannschaft der USA dabei und erhielten Geschenke vom Maskottchen des Turniers. Titelverteidiger USA erreichte in der Partie durch ein mühsames 0:0 das Achtelfinale.

Tag 1️⃣3️⃣ des #FIFAWWC ist da!



Die Fans sind schon vor der letzten Runde der Gruppe E eingetroffen. 🏟 pic.twitter.com/8f1jn1yAX3 — FIFA.com (DE) ⚽ (@fifacom_de) August 1, 2023

Das Interesse an der Frauen-WM übertrifft laut FIFA bereits die meisten Prognosen: Mit fast 1,7 Millionen verkauften Eintrittskarten wurde das vor dem Turnier gesetzte Ziel von 1,5 Millionen Tickets weit überboten. Insgesamt waren am Dienstag 42 der 64 Partien absolviert.