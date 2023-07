Steht in Australien in der Kritik: Tony Gustavsson.

Fußball-WM der Frauen Nach Pleite gegen Nigeria: Australien-Coach in der Kritik

Sydney Australiens Fußballerinnen müssen ums WM-Achtelfinale bangen. Die späten Wechsel von Matildas-Trainer Tony Gustavsson beim 2:3 gegen Nigeria sorgen im Land des Co-Gastgebers für Unverständnis.

Australiens Fußballtrainer Tony Gustavsson steht nach der 2:3-Niederlage seines Teams gegen Nigeria im zweiten WM-Gruppenspiel heftig in der Kritik.

Vor allem seine erst ab der 82. Minute vorgenommenen Wechsel sorgten im Land des WM-Gastgebers für Unverständnis. „Ich denke, wenn er auf die Auswechslungen zurückblickt, die er vorgenommen hat, wird er mit etwas Bedauern zurückblicken“, sagte der frühere Nationalspieler Mark Schwarzer beim Sportkanal Optus.

Chidiac erst spät im Spiel

Die frühere Auswahlspielerin Amy Chapman bemängelte, dass Stürmerin Alex Chidiac erst in der 85. Minute ins Spiel kam. „Chidiac hat wirklich einen Unterschied gemacht, das hätten wir 15 Minuten früher gebraucht“, sagte Chapman.

Trainer Gustavsson räumte ein, womöglich zu lange mit den Auswechslungen gewartet zu haben: „Wir hatten Schwung, und manchmal will man den Schwung nicht unterbrechen, indem man auswechselt. Ich werde jetzt prüfen, ob ich es zu spät getan habe oder nicht“, sagte er bei der Pressekonferenz nach dem 2:3.

Die defensiv anfälligen Australierinnen hatten zunächst 1:0 geführt, gerieten zwischenzeitlich aber 1:3 in Rückstand. Das 2:3 in der Nachspielzeit kam zu spät. Um es aus eigener Kraft ins WM-Achtelfinale zu schaffen, müssen die Australierinnen am kommenden Montag gegen Kanada gewinnen.