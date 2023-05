Nations League: DFB-Team gegen Dänemark, Island und Wales

Nyon Bei den Männern hat sich die Nations League etabliert, nun ziehen auch die Fußballerinnen nach. Deutschland trifft bei der Premiere auf Dänemark, Island und Wales. Es geht auch um die Olympia-Tickets.

Die deutschen Fußballerinnen treffen in der ersten Auflage der neuen Nations League auf Dänemark, Island und Wales. Das ergab die Auslosung durch die Europäische Fußball-Union UEFA in Nyon.

Der Wettbewerb, der bei den Männern bereits seit 2018 etabliert ist, findet ab Herbst 2023 erstmals auch bei den Frauen statt. Die deutsche Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat in der Liga A eine machbare Gruppe erwischt. Dänemark und Island waren bei der EM 2022, die Deutschland als Vize-Europameister beendet hatte, in der Gruppenphase gescheitert. Wales war nicht qualifiziert.

Teilnehmer für Olympia werden ermittelt

Die Partien der Nations-League-Gruppenphase finden von September 2023 an statt, die Endrunde der vier Gruppensieger ist zwischen dem 21. und 28. Februar 2024 geplant. Dort werden dann auch die europäischen Teilnehmer für die Olympischen Spiele 2024 in Paris ermittelt: Dies sind Gastgeber Frankreich und die beiden Finalisten beziehungsweise das drittplatzierte Team, falls die Französinnen im Endspiel stehen. Die vier Gruppenletzten steigen in die Liga B ab, die jeweils Vorletzten müssen ein Playoff-Spiel bestreiten.

Das Abschneiden ist auch entscheidend für die Ausgangsposition in der EM-Qualifikation. Denn mit der Einführung der Nations League gibt es auch einen neuen Qualifikationsmodus für Europa- und Weltmeisterschaften. Nach dem Nations-League-Finale startet 2024 die Qualifikation für die EM 2025, die ebenfalls in einem Liga-Format ausgespielt wird. Die acht besten Teams aus der Liga A qualifizieren sich direkt, die übrigen acht Tickets werden in Playoffs vergeben. Die Quali für das Turnier in der Schweiz endet im Herbst 2024.