Oberdorf zurück auf dem Trainingsplatz

Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf ist gut eine Woche vor dem ersten WM-Spiel der deutschen Fußballerinnen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt.

Die 21-Jährige vom VfL Wolfsburg absolvierte in Wyong zwar nur individuelle Übungen. Sie machte damit aber Hoffnung, dass sie im ersten Gruppenspiel gegen Marokko am Montag in einer Woche in Melbourne (10.30 Uhr MESZ/ZDF) auflaufen kann.

Oberdorf hatte sich bei der 2:3-Testspiel-Niederlage gegen Sambia eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Die Vize-Europameisterin gilt bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) als eine der wichtigsten Spielerinnen im Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Weiterhin nicht auf dem Rasen steht Abwehrchefin Marina Hegering (ebenfalls Wolfsburg), die an einer Fersenprellung laboriert.