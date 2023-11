Playoff-Finale: Rapinoe bekommt Abschied auf großer Bühne

San Diego Seit Wochen könnte jedes Spiel von Megan Rapinoe das letzte sein - aber nun ist es sicher so weit: Ihr Team hat sich fürs Endspiel der Playoffs qualifiziert und kann die Meisterschaft holen.

Fußballstar Megan Rapinoe kann ihre Karriere mit der Meisterschaft in den USA beenden: Ihr Team OL Reign hat sich für das Finale in den NWSL-Playoffs qualifiziert. Gegen San Diego Wave holte der Club aus Seattle im Halbfinale der Playoffs ein 1:0.

Rapinoes Team trifft nun am kommenden Samstag auf den FC Gotham aus New York, der sich mit 1:0 gegen die Portland Thorns durchgesetzt hatte. Die 38-Jährige hat mit OL Reign in ihrer Karriere bereits den Pokal für die meisten Punkte in der Hauptrunde gewonnen, allerdings noch nie das Finale in den Playoffs, das die Meisterschaft entscheidet.

Mit der US-Nationalmannschaft holte Rapinoe 2015 und 2019 den WM-Titel, wurde 2012 Olympiasiegerin und gewann bei den Spielen in Tokio noch mal Bronze. 2019 wurde sie zudem Weltfußballerin und machte mit ihrem Einsatz für gesellschaftliche Themen auf sich aufmerksam. Rapinoe gilt als eine der einflussreichsten Fußballerinnen der Geschichte. Für die Playoffs in dieser Saison hatte sich OL Reign erst am letzten Spieltag qualifiziert.