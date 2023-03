Turbine Potsdam verpflichtet Marco Gebhardt als neuen Coach

Potsdam Marco Gebhardt soll die Frauen von Turbine Potsdam vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahren. Der 50-Jährige wechselt vom Nordost-Oberligisten Blau-Weiß 90 zum derzeit abgeschlagenen Schlusslicht der ersten Liga, wie Turbine mitteilte. Potsdam hat nach elf Spielen lediglich einen Punkt auf dem Konto.

Über die Vertragslaufzeit des ehemaligen Bundesliga-Profis, der in den vergangenen Jahren den Berliner Traditionsverein Blau-Weiß 90 von der siebten in die fünfte Liga geführt hat, wurde zunächst nichts bekannt. Gebhardt ist damit der dritte Trainer der Potsdamerinnen in dieser Spielzeit nach Sebastian Middeke und Sven Weigang.