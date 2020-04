Fredi Bobics peinliches Eigenlob in der Corona-Krise

Fußball ist groß. In Deutschland und vielen anderen Ländern ist er gleichzeitig ein riesiger Geschäftsbetrieb und nimmt in den Herzen vieler Menschen einen besonderen Platz ein. Deshalb beschäftigt sich auch die Politik intensiv mit dem Spielbetrieb der Bundesliga und dem Gedeihen der Klubs.

Wenn jetzt Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic den Fußball für seinen professionellen Umgang mit der Corona-Krise lobt, ist das in gleich mehrerlei Hinsicht bemerkenswert.

Zunächst zeigen die Aussagen, getätigt im Fußball-Fachmagazin „Kicker“, ein außerordentlich kurzes Gedächtnis des ehemaligen Fußballprofis. Gerade zu Beginn der Krise, als viele Sportarten ihre Saisons bereits unter- bzw. abgebrochen hatten, hielt die Liga am Spielbetrieb fest, musste sich am Ende von der Politik zu einer Entscheidung drängen lassen.

Sonderbehandlung für den Profi-Fußball

Außerdem spricht Bobic davon, dass nach eigenen kreativen Wegen gesucht werde, die „nichts mit einer Sonderbehandlung des Fußballs“ zu tun hätten. Das glaubt er doch selber nicht. Selbstverständlich erhält der Fußball, insbesondere der Profi-Fußball eine Sonderbehandlung. Das ist aufgrund des großen Interesses der Menschen im Land auch vertretbar. Ob es richtig war, dass viele von Bobics Kollegen eine Sonderbehandlung lautstark einforderten, darüber lässt sich wiederum streiten. Fingerspitzengefühl verriet diese Haltung nicht.

Ein ärgerlicher Seitenhieb

Besonders viel Feingefühl beweist auch Fredi Bobic in dem Interview mit dem Kicker nicht, indem er nebenbei, in einem Nebensatz einen Vergleich mit anderen Sportarten zieht. „Viele Verbände tun sich total schwer damit.“ Das ist bei aller Liebe zum Fußball schlicht unverschämt. Viele Verbände anderer Sportarten halten sich seit Jahren mit Mühe und Not über Wasser, hatten nie die finanziellen Reserven um dem Fußball vergleichbare Strukturen aufzubauen. Viele Verbände sind im Übrigen viel weiter als der Fußball, haben ihre Saisons beendet, Auf- und Abstiegsfragen längst geklärt und versuchen die Corona-Krise aus einer wettkampffreien Distanz abzuwettern.

Für den Fußball gelten andere Regeln? Ja. Deshalb ist es aber auch außerordentlich peinlich, sich hinzustellen und das Loblied auf die eigene, die größere Kompetenz zu singen.