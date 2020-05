Freistoß: Als Littbarski und Co nach Belieben zauberten

Das Leben ist voller Missverständnisse. Und manchmal sind die auch auf akustische Probleme zurückzuführen.

In diesen Wochen, in denen auch Teile unserer Redaktion ihre Arbeit ins Homeoffice verlegt haben, fällt mir besonders auf, wie vergleichsweise reibungslos heutzutage Daten übermittelt werden, wie zügig und unkompliziert unsere Texte und Fotos in die Zeitung und aufs Online-Portal gelangen. Wer miterlebte, wie es früher war, ist den technischen Abteilungen des Hauses unendlich dankbar.

Spielberichte ohne Handys und Laptops

Als wir – bis Mitte der 90er-Jahre – noch keine Laptops und Handys hatten, tippten wir Sportreporter unsere Berichte auf Reiseschreibmaschinen oder kritzelten sie in Blöcke. Danach wurde telefoniert.

In der sogenannten Redaktionsaufnahme warteten freundliche, fleißige Menschen aufs Diktat. Nicht alle von ihnen waren allerdings mit dem Sport vertraut, und Namen, tja, die buchstabierte man lieber. Das allerdings kostete abends wertvolle Zeit. Wenn man dachte, der Fußball-Bundestrainer sei doch auf jeden Fall bekannt, dann las man am nächsten Tag den Namen Fochtz in seinem Bericht. Besonders brisant war die Lage für den Reporter, wenn er kein Telefon an seinem Platz im Stadion oder in der Sporthalle hatte. Dann war Improvisation gefragt.

Littbarskis merkwürdiger Mitspieler

Ich erinnere mich an ein U21-Länderspiel in Aachen, nach dem ich über eine mehrspurige Straße zu einem Gasthof raste und darum bat, telefonieren zu dürfen. Der Wirt stellte den Apparat auf die Theke – und alle hörten gespannt mit, als ich durchgab: „Littbarski und Co zauberten nach Belieben.“ Frage von der Aufnahme: „Wie heißt der?“ – „Littbarski!“ – „Den kenne ich. Wie heißt der andere?“

Streit um den Münzfernsprecher

Und dann dieser Abend an der Düsseldorfer Brehmstraße. Es gab nicht genügend Presseplätze beim Eishockey-Derby Düsseldorfer EG gegen Kölner Haie. Also ab nach draußen zur Telefonzelle, ausgerüstet mit vielen Markstücken. Ich diktierte den Satz: „DEG-Torwart Helmut de Raaf musste sich gegen die starken Kölner wie ein Nichtschwimmer im Haifischbecken vorkommen.“ In der Zeitung stand: „wie ein Lichtschimmer“. Nun ja. Angesichts der Tatsache, dass mir Fans, die auch telefonieren wollten, vor der Zelle Prügel androhten, blieb der Schaden begrenzt.

Ist ohnehin alles relativ. Freunde erzählen gerne die Geschichte von dem Lkw-Fahrer aus dem Ruhrgebiet, der in den Siebzigern von seiner Spedition losgeschickt wurde – die Adresse bekam er nur mündlich mitgeteilt. Er rief dann nach vielen Stunden verzweifelt in der Firma an. „Ich bin jetzt hier in München“, sagte er. „Aber ich finde diesen Stadtteil Gladbach nicht.“