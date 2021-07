Fußball-Kommentator Dahlmann rechnet mit Bezahlsender Sky ab

Essen. Reporter Jörg Dahlmann rechnet mit seinem ehemaligen Arbeitgeber Sky ab und spricht von "allerfeinstem Mobbing". Der Bezahlsender hält dagegen.

Die Trennung im März war keine schöne. Nun hat Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann gegen seinen Ex-Arbeitgeber Sky schwere Vorwürfe erhoben. Der Bezahlsender weist diese aber entschieden zurück. „Was sie mit mir gemacht haben, ist allerfeinstes Mobbing“, sagte Dahlmann der „Bild am Sonntag“. Sky hatte den zum Ende der vergangenen Bundesliga-Saison auslaufenden Vertrag des Reporters nicht verlängert und ihn nach umstrittenen Äußerungen bei einer Zweitliga-Übertragung bereits ab Mitte März nicht mehr eingesetzt.

Sky wies die Anschuldigungen am Sonntag zurück. „Die wiederholten Äußerungen von Jörg Dahlmann entsprechen nicht den Tatsachen und sind als klar diffamierend einzustufen“, sagte ein Sprecher des Senders. „Ganz entschieden weisen wir vor allem jeglichen Vorwurf des Mobbings zurück sowie, dass Sky Jörg Dahlmann in der Diskussion jemals mit Rassismus in Verbindung gebracht habe.“

Dahlmann: „Eine journalistische Bankrott-Erklärung"

Dahlmann hatte in dem Interview zum vorzeitigen Ende seiner Tätigkeit gesagt: „Der Sender hat den Riesenfehler gemacht, sich zu sehr durch Twitter-Hater leiten zu lassen. Diese Empörungsgemeinde hat die Politik des Senders beeinflusst.“ Er stufte die Reaktionen von Sky „einerseits als traurig, andererseits als unprofessionell“ ein. Der 62 Jahre alte Reporter nannte es „eine journalistische Bankrott-Erklärung“. Dahlmann hatte zuletzt häufiger mit umstrittenen Kommentaren für Aufsehen gesorgt und kurz vor der Trennung Japan als „Land der Sushis“ bezeichnet.

Vom Pay-TV-Sender hieß es nun dazu: „In der Vergangenheit haben zahlreiche Gespräche zwischen Sky und Jörg Dahlmann stattgefunden, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Sprache zum Thema hatten. Jörg Dahlmann, der regelmäßig vor einem Millionenpublikum kommentierte, hat leider kein Bewusstsein dafür gezeigt, dass er als Multiplikator eine entsprechende Verantwortung trägt. So hatte sich Sky nach dem letzten Vorfall übereinstimmend klar dazu entschieden, den bereits auslaufenden Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden.“

Lob für Zusammenhalt bei ARD und ZDF

Dahlmann beharrt weiter auf seiner Sichtweise und äußerte, dass bei Sky „nur noch spaßbefreite Chefs“ sitzen und lobte die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF: „Die fallen ihren Kollegen und Mitarbeitern nicht in den Rücken.“ Er könne seinen „Reporter-Stil, den ich fast 40 Jahre bewahrt habe, doch im letzten Jahr nicht umstellen“, sagte der früher auch beim ZDF und bei Sat.1 tätige Journalist. „Ich kommentiere so, wie ich nun mal rede. Und nicht so lehrermäßig, wie manche das tun.“

Beim Zweitliga-Spiel im März zwischen Hannover 96 und Erzgebirge Aue (1:1) hatte Dahlmann eine vergebene Gelegenheit des japanischen 96-Rechtsverteidigers Sei Muroya mit den Worten kommentiert: "Es wäre sein erster Treffer für 96 gewesen. Den letzten hat er im Land der Sushis geschossen." Dieser Kommentar hatte für große Kritik im Netz gesorgt, er wurde von einigen Fans als rassistisch gewertet. (fs/dpa)

