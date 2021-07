Fußball: NRW-Klubs rüsten sich für Fan-Rückkehr

Endlich wieder Fußball mit Freunden: Diese Fans des VfL Bochum genießen das gemeinsame Erlebnis beim Testspiel in Velbert.

Essen. Schalke und Duisburg starten in einer Woche, die Bundesliga beginnt Mitte August. Was sich zeigt: Die erlaubte Kapazität reicht oft nicht aus.

„Stolz“ war Ilja Kaenzig am Mittwoch. 14.000 verkaufte Dauerkarten konnte der Sprecher der Geschäftsführung des VfL Bochum melden – ein Vereinsrekord. Die alte Bestmarke stammte noch aus der Saison 1997/98, als der VfL im Uefa-Cup spielte. 24 Jahre ist das inzwischen her. Es herrscht Erstliga-Euphorie in Bochum. Allerdings: Bis auf Weiteres werden gar nicht alle Dauerkarteninhaber gleichzeitig ins Stadion dürfen.