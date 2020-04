Fitmacher Restle: Profis brauchen 14 Tage für den Neustart

Die Wade von Lukas Podolski? Hat er behandelt. Der Oberschenkel von Bastian Schweinsteiger? Wurde von ihm geknetet. Die Muskeln von Toni Kroos? Gingen auch durch seine Hände. Bernd Restle hat viele Jahre als Physiotherapeut mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft verbracht, die letztlich 2014 in Brasilien Weltmeister wurde. Bei Fortuna Düsseldorf hat es der 65-Jährige sogar über beinahe vier Jahrzehnte zur Kulturfigur gebracht. Restles Stärke liegt noch heute darin, verletzte Spieler zügig fit zu bekommen. Daher weiß er genau, wie der Körper eines Sportlers auf unfreiwillige Pausen reagiert. Im Interview spricht Restle über die physischen Herausforderungen während der Corona-Krise, die Arbeit im Homeoffice und über die möglichen Folgen einer längeren Bundesliga-Unterbrechung.

Herr Restle, Sie behandeln in Ihrem Therapiezentrum in Düsseldorf einige Fußballprofis. Wie gehen die Sportler allgemein damit um, dass momentan kein Training mit Körperkontakt möglich ist?

Bernd Restle: Mein Eindruck ist, dass alle Spieler sehr professionell arbeiten. Sie bekommen ja auch zur Orientierung Trainingspläne von den Athletiktrainern. Klar ist natürlich, dass ein Mannschaftstraining nicht zu ersetzen ist.

Derzeit müssen Fußballer auf Zweikämpfe mit Verletzungsrisiko verzichten. Kommen trotz der Corona-Pause noch regelmäßig Spieler zu Ihnen?

Auf dem Ergometer ist die Verletzungsgefahr sehr gering. Doch es kann immer sein, dass ein Spieler zum Beispiel zu Hause ausrutscht. Dann ruft er an und kommt vorbei. Medizinisch notwendige Behandlungen sind weiterhin erlaubt.

Sie sprachen es bereits an: Weder Kleingruppen noch Cyber-Übungen im Homeoffice sind ein Ersatz für das gewohnte Training. Besteht nun die Gefahr, dass die Fußballprofis ihre Fitness verlieren?

Im Moment haben wir noch eine Situation, die man mit dem Beginn einer normalen Pause vergleichen kann. Die Spieler haben klare Trainingspläne. Sie können auf Spinning-Bikes und durch Training auf dem Ergometer den Kreislauf stärken. Die Athletiktrainer überprüfen täglich digitalisiert die Laktatwerte und passen die Belastung individuell an jeden Spieler an. Alle Sportler sollten aktuell daher die Grundlagen- und Kraftausdauer erhalten. Falls die Bundesliga in Kürze weitergeht, werden etwa 14 Tage Mannschaftstraining ausreichen, um gut vorbereitet die restlichen Spiele anzugehen.

Bernd Restle wurde am 11. September 1954 in Wülfrath geboren. Von Otto Rehhagel geholt, war er von 1979 bis 2016 Physiotherapeut von Fortuna Düsseldorf. Bis 2014 war Restle zehn Jahre für den DFB bei verschiedenen Nationalmannschaften im Einsatz. Foto: Imago

Gilt das auch für Ausnahmespieler wie Cristiano Ronaldo, die an sich höchste Ansprüche stellen?

Cristiano Ronaldo ist nicht einfach nur ein Spieler, sondern ein Unternehmen. Der hat ein eigenes Betreuungsteam mit neun Mitarbeitern. Alle leben in seiner Nähe. Bei vielen anderen Profis auf hohem Niveau ist das ähnlich. Daher ist ein hohes Trainingsniveau gewährleistet. Manuel Neuer hat sogar seinen Athletiktrainer mehr als einmal mit in die Ferien genommen.

Welche Probleme würden auf die Spieler in physischer Hinsicht bei einer längeren Pause zukommen?

Nehmen wir mal hypothetisch an, dass erst wieder im November Fußballspiele möglich sind: Dann hätten wir wieder eine ganz andere Situation, die Sportler müssten sich an die höhere Belastung neu gewöhnen. Sie werden zwar nicht an Muskelmasse verlieren. Aber das Herz-Kreislaufsystem muss dann wieder in Gang kommen. Daher sollten die Trainer dann etwa ab Ende August/Anfang September richtig professionell mit den Spielern arbeiten. Um Verletzungen vor allem zum Saisonende hin vorzubeugen, müsste das Training dann vergleichbar sein mit einer anstrengenden Vorbereitung in der Sommerpause.

Die Behörden entscheiden aber selten zwei Monate im Voraus. Muss man also im Falle eines späten Bundesliga-Neustarts mit vermehrten Verletzungen rechnen?

Wir hoffen alle, dass die Plätze schnell wieder für normales Training freigegeben werden. Hinter den Kulissen ist man in den Vereinen aber auf alle Szenarien vorbereitet. Die Athletik- und Krafttrainer werden dafür sorgen, dass die Spieler keine Muskeln abbauen. Je nach Situation passen die Trainer auch die Trainingspläne individuell an. Daher erwartet ich auch dann keine höhere Verletzungsrate, wenn es erst später wieder losgeht.

Viele Vereine haben das Training in Kleingruppen wieder aufgenommen. Wie wichtig sind die Übungen an der frischen Luft für die körperliche Verfassung der Profis?

Die Psyche ist hier der entscheidende Faktor und macht etwa 50 Prozent der körperlichen Verfassung aus. Wenn man wieder mit den Kollegen trainieren und scherzen kann, dann blüht man regelrecht auf. Dadurch wird der Organstoffwechsel aktiviert.

Fällt das Training im Homeoffice auf Dauer komplett weg?

Das Heimtraining wird sicher ein wichtiger Bestandteil des Tagesrhythmus bleiben. In manchen Vereinen kommen ja auch nur kleinere Gruppen zu den Einheiten. Die eine Gruppe trainiert dann zum Beispiel donnerstags, die andere dienstags.

Dem ein oder anderen Spieler scheint die Pause nicht ganz ungelegen zu kommen. Könnten zuletzt verletzte Spieler wie Marco Reus oder Niklas Süle von der Unterbrechung profitieren?

Vorneweg gesagt: Corona ist für uns alle ein gesundheitlich ernstes und unangenehmes Thema. Viele Spieler leiden jetzt zudem unter Existenzängsten, weil zum Beispiel die Insolvenz des Vereins droht. Aber in Fällen wie dem von Niklas Süle kann nach einem Kreuzbandriss so eine Phase durchaus auch Druck aus dem Zeitfenster nehmen. Man konnte ohnehin allgemein merken, dass vor der Pause bei einigen Profis die Kräfte nachließen. Diese Spieler haben jetzt die Möglichkeit, aufzutanken und mehr Zeit mit der Familie zu verbringen – so makaber das klingt. Viele Fußballer werden ja aktuell auch Vater. Dadurch wirkt der ein oder andere auch lockerer.