Galatasaray-Anhänger überfallen Bayern-Fans: Schlägerei in Istanbul

Istanbul. In der Nacht zu Dienstag gab es in Istanbul eine Schlägerei zwischen Anhängern von Galatasaray und dem FC Bayern. Die Münchener wurden angegriffen.

Stühle liegen auf dem Boden, Glasscherben sind zu sehen, ein Mann liegt auf dem Boden: Die Bilder und Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, zeigen das Ausmaß einer wilden Schlägerei mitten in Istanbul. In der Nacht zu Dienstag kam es in der türkischen Millionen-Metropole zu Auseinandersetzungen zwischen Anhängern von Galatasaray und dem FC Bayern München. Augenzeugenberichten zufolge sollen die türkischen Fans die Bayern-Anhänger im Kneipenviertel der Stadt überfallen haben.

100 Fans liefern sich Schlägerei in Istanbul

Rund 100 Fans sollen sich demnach eine wüste Schlägerei im beliebtem Stadtteil Beyoglu geliefert haben. In kurzen Videosequenzen im Netz ist zu sehen, wie rund 30 Galatasaray-Fans Bayern Fans durch eine Hauptallee mit vielen Kneipen jagen. Die Bayern-Fans sollen dort zuvor einen geselligen Abend vor dem Champions-League-Spiel am Dienstagabend (18.45, Amazon Prime) verbracht haben.

Die türkische Polizei griff ein, als ein Fanartikel-Laden von Galatasaray angegriffen wurde. 70 deutsche und 30 türkische Anhänger sollen laut Nachrichtenagentur IHA in die Randale verwickelt gewesen sein. Fünf Fußball-Anhänger wurden NTV zufolge verletzt, davon vier deutsche.

FC Bayern kann Schritt in Richtung Achtelfinale gehen

Immer wieder kommt es vor internationalen Pflichtspielen zu solchen Szenen, wenn Gästefans in größeren Gruppen in den Kneipenvierteln der Stadt zusammenkommen. Die Anhänger von Borussia Dortmund hatten vor einiger Zeit zum Beispiel Probleme mit der Polizei in Lissabon.

Sportlich kann sich der FC Bayern am Dienstagabend zwar noch nicht fest für das Achtelfinale qualifizieren, aber einen großen Schritt in die richtige Richtung gehen. Nach den Siegen gegen Manchester United und beim FC Kopenhagen streben die Münchner in Istanbul ihren dritten Erfolg in der Gruppenphase an. Das würde sie auch dem Gruppensieg ein großes Stück näher bringen. Galatasaray ist aktuell Tabellenzweiter.

