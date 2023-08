Trainer Gary O'Neil hat in Wolverhampton einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben.

Premier League Gary O'Neil wird in Wolverhampton Nachfolger von Lopetegui

Wolverhampton Die Wolverhampton Wolves haben Gary O'Neil als neuen Cheftrainer verpflichtet. Einen Tag nach der Trennung von Julen Lopetegui erhielt der 40-Jährige einen Vertrag über drei Jahre. Das teilte der englische Fußball-Erstligist mit.

Der 56 Jahre alte Lopetegui war nach nur neun Monaten in Wolverhampton freigestellt worden. Die Wolves starten am kommenden Montag mit einem Auswärtsspiel bei Manchester United in die neue Saison.

In der vergangenen Saison hatte O'Neil mit dem AFC Bournemouth den Klassenverbleib in der Premier League geschafft, war nach Saisonende aber freigestellt worden. Seine Trainerkarriere begann der Ex-Profi 2020 bei der U23 des FC Liverpool. Als Mittelfeldspieler hatte er zuvor über 200 Einsätze in der Premier League absolviert.