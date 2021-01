Geldstrafe für Bayern-Profi Tolisso wegen neuem Tattoo

München/Berlin. FC Bayern ahndet Verstoß seines Profis Corentin Tolisso gegen Corona-Vorgaben des Klubs. Auch Hertha-Profi wegen Ausflug zum Tätowierer bestraft.

Fußball-Profi Corentin Tolisso vom FC Bayern München muss wegen seines neuen Tattoos und eines Verstoßes gegen die Corona-Vorgaben des Vereins eine Geldstrafe zahlen. "Dieser Verstoß ist sehr ärgerlich und auf keinen Fall zu tolerieren. Wir werden Corentin Tolisso daher mit einer empfindlichen Geldstrafe belegen, den Betrag werden wir für soziale Zwecken spenden", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge in einer Vereinsmitteilung vom Samstag. Der 26 Jahre alte Franzose Tolisso hatte sich diese Woche eine Tätowierung stechen lassen und damit nach Angaben der Münchner gegen die Corona-Vorgaben des Klubs verstoßen.

Bilder von Tolisso mit Tätowierer in Sozialen Netzwerken

Voraussetzung für die Spiele während der Pandemie sei, dass sich alle Beteiligten an das Hygienekonzept hielten, sagte Rummenigge. "Corentin Tolisso hat jetzt gegen diese Vorgaben verstoßen, obwohl unsere sportliche und medizinische Führung diese Vorgaben fortwährend und deutlich intern kommuniziert", kritisierte er. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor darüber berichtet. Auf einem Foto in den sozialen Netzwerken war demnach zu sehen, dass weder Tolisso noch den Tätowierer einen Mund-Nasen-Schutz getragen hatten.

Bayerns Trainer Hansi Flick sagte bei Sky nach dem 4:1-Sieg über die TSG 1899 Hoffenheim, bei dem Tolisso fehlte, dass er mit dem Franzosen gesprochen habe. «Das ist ein No-Go und es tut ihm auch sehr leid», bewertete der Coach den Verstoß. "Aber es ist vorbei, es ist geschehen, das kann man nicht mehr ungeschehen machen. Das darf nicht vorkommen."

Strafe auch für Hertha-Profi Cunha

Fußball-Profi Matheus Cunha von Hertha BSC wird für seine Tätowierungen während der Corona-Pandemie eine Strafe zahlen. Über die Höhe wollte der Berliner Bundesligist am Samstag auf Nachfrage keine Angaben machen. Zuerst hatte die «Bild» darüber berichtet. "Wir haben natürlich in aller Deutlichkeit mit Matheus über dieses Thema gesprochen", sagte Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich der Zeitung. "Matheus hat seinen Fehler eingesehen und wird eine Spende an eine soziale Einrichtung leisten. Damit ist das Thema für uns erledigt und wir schauen nach vorne." (dpa)