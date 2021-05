Geschenke für Fans: Ajax lässt Meisterschale einschmelzen

Amsterdam. Ungewöhnliche Aktion in den Niederlanden. Meister Ajax lässt die gewonnene Meisterschale einschmelzen – die Fans profitieren.

Nach der Titelverteidigung der Niederländischen Meisterschaft entschließt sich Ajax Amsterdam, die gewonnene Meisterschale einschmelzen und für seine Fans umarbeiten zu lassen. Wie der Klub aus der Hauptstadt bekannt gegeben hat, wurden aus der Schale gut 42.000 kleine Meisterschaftssterne angefertigt.

Verteilt werden diese Sterne an alle Dauerkarteninhaber von Ajax, die in der laufenden Spielzeit aufgrund der Corona-Pandemie keinen Zutritt zu den Spielen in der Johann-Cruyff-Arena hatten. Der Klub selbst nennt die Sterne „A Piece of Ajax“, denn wahrhaftig können ausgewählte Fans auf diese Weise an der Meisterschale teilhaben.

Alle Ajax-Dauerkarteninhaber erhalten 0,06 Gramm Ajax

Vorstandsvorsitzender Edwin van der Saar erklärt die Idee: „Wir mussten diese Saison größtenteils ohne unsere Fans spielen. Zumindest ohne Zuschauer auf der Tribüne. Dennoch war der treue Support unserer Anhänger bei jedem Spiel spürbar. Auf dem Weg zum Stadion, in den sozialen Medien und in persönlichen Kontakten. Mit “This title is for you' hatten wir den Meistertitel ja bereits unseren Fans gewidmet, das Aufteilen der Schale ist jetzt der ultimative Beweis dafür. Wir lassen unsere Fans nach einem turbulenten Jahr jetzt buchstäblich am Meistertitel teilhaben.“

Kapitän Dusan Tadic stellte zudem noch einmal klar, wie sehr er und sein Team die Fan-Unterstützung in den vergangenen Monaten vermisst haben. „In einem leeren Stadion spielen zu müssen, ist ganz etwas anderes als in einer emotionsgeladenen Arena. Wir haben unsere Fans in der vergangenen Saison hier in Amsterdam und bei allen Auswärtsspielen wirklich vermisst“, sagte er. „Deshalb möchten wir diesen Titel unseren Fans widmen und können es kaum erwarten, wieder für sie spielen zu dürfen.“

Alle Dauerkarteninhaber erhalten einen 3,45 Gramm schweren Stern, wovon 0,06 Gramm von der Meisterschale stammen. (fs)

