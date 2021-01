Appell von Gladbach-Trainer Rose: „Meisterschaft offen gestalten“

Mönchengladbach. Für Gladbachs Trainer Marco Rose ist das Titelrennen noch nicht entschieden. Auf die Borussen wartet nun eine schwierige Aufgabe.

Marco Roses Worte klangen wie ein flammender Appell an die Bundesliga-Konkurrenz. „Wir sollten alle versuchen, die Meisterschaft so lange wie möglich offen zu gestalten“, sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach am Donnerstag. Der FC Bayern München liegt bereits sieben Punkte vor dem Tabellenzweiten RB Leipzig. Rose will von einem frühzeitigen Sieger im Titelrennen aber noch nichts wissen: „Ich glaube nicht, dass die Meisterschaft schon zwingend entschieden ist.“

Roses Mannschaft holte 13 Punkte aus den vergangenen fünf Partien. Die Fohlen trennt vor dem Spiel bei Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) nur ein Zähler von Rang vier – bis zu den Münchenern sind es allerdings elf Punkte. „Natürlich können Mannschaften dahinter noch so einen richtigen Lauf bekommen“, meinte Rose. „Man merkt dieses Jahr schon auch, dass man Bayern hier und da mal ein Bein stellen kann.“ Ein Beispiel: der Gladbacher 3:2-Heimsieg über den Rekordmeister am 8. Januar.

Rose mit Respekt vor Union Berlin

Nun gilt der Fokus aber dem Duell bei den Köpenickern, die den Borussen in der Hinrunde ein 1:1 abtrotzten. Union hat nur drei Punkte Rückstand auf Gladbach und das bessere Torverhältnis. Rose geht die Aufgabe mit entsprechend viel Respekt an. Es sei gegen die Berliner „unheimlich schwierig, einfache Torchancen zu bekommen. Dazu spielen sie einen richtig guten Ball“. Platz acht sei daher kein Zufall: „Union steht zu Recht dort.“

In seiner zweiten Saison nach dem Aufstieg mischt der Hauptstadtklub in der oberen Tabellenhälfte ordentlich mit. „Union hat eine Mannschaft, die viele Typen hat. Es macht Spaß, ihr zuzuschauen“, sagte Rose. Er forderte: „Wir müssen über 90 Minuten eine sehr starke, intensive und leidenschaftliche Leistung auf den Platz bringen. Wir müssen spielerische Lösungen finden, aber möglicherweise auch mal den einfachen Weg gehen.“