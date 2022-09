Ausstellung: Gladbach zeigt „Verantwortung in Fußballschuhen“

Die Ausstellung „Verantwortung in Fußballschuhen“ ist bis zum 2. April 2023 in Borussias Vereinsmuseum zu sehen.

Mönchengladbach. Borussia hat im Vereinsmuseum mit prominenten Gästen eine neue Ausstellung eröffnet. Der Fokus liegt auf dem Spiel in Tel Aviv 1970 gegen Israel.

Es ist ein ganz besonderes Trikot, das Horst Köppel seinem langjährigen Klub Borussia Mönchengladbach zur Verfügung gestellt hat. Der heute 74-Jährige trug es am 25. Februar 1970, beim Spiel der Fohlen in Tel Aviv gegen die israelische Nationalmannschaft. Gladbachs Trainerlegende Hennes Weisweiler hatte sich mit seinem Freund und Israel-Coach Emmanuel Schaffer intensiv dafür eingesetzt, dass diese Partie 25 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ausgetragen werden konnte. Köppel gewann mit seiner Mannschaft im Bloomfield-Stadion mit 6:0, und sein Trikot ist nun im Vereinsmuseum in der Sonderausstellung „Verantwortung in Fußballschuhen“ zu sehen, die am Donnerstagabend mit vielen prominenten Gästen aus Sport, Politik und Gesellschaft eröffnet wurde.

„Was Verantwortung bedeuten kann, hat die Mannschaft von Borussia Mönchengladbach am 25. Februar 1970 gezeigt“, sagte Borussias Präsident Rolf Königs in seiner Eröffnungsrede: „Dieses Freundschaftsspiel wurde ein großartiges Signal für die Völkerverständigung.“ Yaki Lopez, Sprecher der israelischen Botschaft, erklärte: „Dieses Spiel damals hat mehr für die Beziehung der beiden Länder bewirkt als viele diplomatische Bemühungen zuvor. Noch heute ist diese Partie in Israel legendär.“

ARD-Film in der Ausstellung zu sehen

Diese Begegnung habe „eine Riesenstrahlkraft“ ausgeübt, meinte auch Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland: „Dafür gebührt dem Klub eine hohe Anerkennung. Die Idee mit der Ausstellung setzt das i-Tüpfelchen obendrauf.“ Die ARD hatte 2020 − also 50 Jahre nach dem Spiel − einen Dokumentarfilm mit dem Titel „Geheimmission Tel Aviv“ veröffentlicht, aus dem nun Ausschnitte im Museum zu sehen sind. Eigentlich sollte das Projekt in der Fohlenwelt auch schon vor zwei Jahren umgesetzt werden. Durch Corona verzögerte es sich, jetzt kann Borussia es aber endlich präsentieren.

Auch Gladbach-Trainer Daniel Farke (links) war bei der Eröffnung der Ausstellung dabei. Foto: Christian Verheyen/Borussia Mönchengladbach

Einige Spieler aus der damaligen Mannschaft, Horst Köppel, Herbert Laumen, Winfried Schäfer und Rainer Bonhof, heute Gladbachs Vizepräsident, waren bei der Eröffnung in der Fohlenwelt dabei. Infotafeln und Interviews mit Beteiligten erläutern dort die Geschichte zum Spiel. Die Ausstellung, die von der Kulturstiftung der Länder gefördert wurde, beschränkt sich jedoch nicht auf diese Partie, sondern spannt den Bogen weiter. Sie erinnert auch an die bisher 29 Gladbacher Spiele gegen Mannschaften aus Israel und zeigt Spieler von dort, die für Borussia spielten. Wie Shmuel Rosenthal, der 1972 von Hapoel Petah Tikva nach Mönchengladbach und damit als erster israelischer Fußballer in eine europäische Profiliga wechselte.

Erinnerungen an das Spiel in Tel Aviv am 25. Februar 1970: Das Gladbach-Trikot von Horst Köppel (rechts) ist in der Fohlenwelt neben dem der israelischen Nationalmannschaft zu sehen. Foto: Nils Balke-Barton

Borussia blickt auch auf die NS-Zeit

Gladbach widmet sich aber auch der dunklen Zeit des Nationalsozialismus unter der Überschrift: „Opfer und Täter – Borussia in der NS-Diktatur“. Damals übernahmen Nazis bei Borussia die Vereinsführung, ein Vorstandsmitglied starb im Konzentrationslager und Jugendspieler flohen, weil sie Juden waren. Der Klub hatte bereits 2010 für seine Vereinschronik Recherchen betrieben, nun forschten Mitarbeiter im Stadtarchiv weiter.

Gisela Weisweiler (Mitte), Witwe des Gladbacher Erfolgstrainers Hennes Weisweiler, neben Borussia-Präsident Rolf Königs (links). Foto: Christian Verheyen/Borussia Mönchengladbach

Mit Blick auf die heutige Zeit befasst sich der Klub im letzten Teil der Ausstellung damit, wie er seine Werte vertreten will. Mit der Gründung der Borussia-Stiftung institutionalisierte der Verein bereits 2010 sein soziales Engagement. Im vergangenen Jahr gab es eine Satzungsänderung bei Borussia. Bis dahin hatte im Absatz 3 des „§2 Vereinszweck“ noch gestanden: „Der Verein ist politisch, weltanschaulich, rassisch und konfessionell neutral.“

Seit August 2021 heißt es in der Satzung: „Der Verein verhält sich weltanschaulich, parteipolitisch und konfessionell neutral und steht zur freiheitlich demokratischen Grundordnung. Er bekennt sich zu den Grundsätzen der Menschenrechte. Er tritt rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie diskriminierenden oder menschenverachtenden Verhaltensweisen, insbesondere aufgrund der Nationalität, Abstammung, ethnischen Zugehörigkeit, Religion, des Geschlechts, des Alters, der sexuellen Identität oder einer Behinderung aktiv entgegen.“ Diese Grundsätze thematisiert die Ausstellung

Borussia-Präsident Rolf Königs (links) mit der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW, Sabine Leutheuser-Schnarrenberger, und Mönchengladbachs Oberbürgermeister Felix Heinrichs. Foto: Christian Verheyen/Borussia Mönchengladbach

Gladbach-Präsident Königs: „Wir werden nicht nachlassen“

„Wir sind uns als Fußballklub unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung nicht nur bewusst, sondern praktizieren sie auch“, sagte Präsident Königs, der versicherte: „Wir werden nicht nachlassen.“ Die Sonderausstellung ist bis zum 2. April 2023 geöffnet. So lange wird auch Horst Köppels Trikot aus dem Spiel am 25. Februar 1970 in der Fohlenwelt zu sehen sein. Danach allerdings wird er es wieder an sich nehmen. Dieses Trikot ist eben auch für ihn ein ganz besonderes.

