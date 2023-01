Borussia Mönchengladbach: Aus der Königsklasse ins Mittelmaß

Ratlos: Daniel Farke bei der Niederlage in Augsburg. Der Gladbach-Trainer fordert nun eine deutliche Steigerung am Samstag zum Rückrundenauftakt bei der TSG Hoffenheim.

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach startet als Tabellenneunter in die Rückrunde. Die Tendenz ist alarmierend, der Trend hat verschiedene Gründe.

Die Spielvereinigung Greuther Fürth bereitete ihren Gegnern in der vergangenen Bundesliga-Saison nur selten Probleme. So war der Abstieg der kaum konkurrenzfähigen Niederbayern auch schon beinahe besiegelt, als Borussia Mönchengladbach am 9. April 2022 im Sportpark Ronhof gastierte. Die Gäste vom Niederrhein gewannen durch Tore von Marcus Thuram und Alassane Pléa mit 2:0, und sie konnten damals sicherlich nicht ahnen, dass dieses Ergebnis in Fürth ein durchaus denkwürdiges sein würde. Es war der bislang letzte Gladbacher Auswärtssieg; seit rund neuneinhalb Monaten haben die Borussen kein Liga-Spiel in einem fremden Stadion mehr gewonnen.