Borussia Mönchengladbach: Jetzt ein Endspiel bei Real Madrid

Mönchengladbach. Nach dem 2:3 gegen Inter Mailand muss Borussia Mönchengladbach ums Achtelfinale zittern. Trainer Rose erwartet eine schwere Aufgabe in Madrid.

Borussia Mönchengladbach hätte diese Situation gerne vermieden. Dennoch schien Trainer Marco Rose nach dem dramatischen 2:3 (1:1) gegen Inter Mailand bemüht, der Ausgangslage vor dem sechsten Spieltag der Champions League auch Positives abgewinnen zu wollen: „Was will das Fußballherz mehr?“, fragte Rose. „Jeder auf diesem Planeten kennt Real Madrid. Und wir haben ein Ziel: Weiterkommen!“

Am kommenden Mittwoch (21 Uhr/DAZN) geht es für die Borussen im Duell beim spanischen Rekordmeister um den Einzug ins Achtelfinale. Das vorzeitige Erreichen der K.o.-Runde verpassten sie durch die Niederlage gegen Inter. Der Klub vom Niederrhein ist mit acht Punkten zwar weiterhin Spitzenreiter der Gruppe B vor Donezk, Madrid (je 7) und Mailand (5). Doch alle vier Teams können nun noch die Runde der letzten 16 erreichen.

Um aus eigener Kraft sicher im Achtelfinale zu stehen, benötigen die Gladbacher einen Punkt in Madrid. Beim 2:2 im Hinspiel hatte Roses Mannschaft durch zwei späte Gegentore einen fast sicher geglaubten Sieg noch verspielt. Nun ist dem Trainer bewusst, welche Brisanz die Konstellation birgt. „Es ist eine ganz enge Kiste“, sagte Rose – und fügte an: „Wir fahren als Tabellenführer nach Madrid, um unsere Chance zu suchen in einem sicherlich schweren Spiel.“

Dritter Treffer von Gladbach-Stürmer Pléa aberkannt

Im Duell mit Inter erlitt Gladbach nach zuvor vier Spielen in der Königsklasse ohne Niederlage einen Dämpfer. Die Tore von Alassane Pléa (45.+1, 75. Minute) waren für den Bundesligisten an diesem Abend zu wenig. Matteo Darmian (17.) und der überragende Romelo Lukaku (64., 73.) bescherten dem italienischen Spitzenklub mit ihren Treffern den ersten Sieg in der Gruppenphase. Der belgische Nationalspieler hatte schon beim 2:2 im Hinspiel doppelt getroffen.

Pléa wäre nun gegen Inter beinahe zum Dreifach-Torschützen geworden, wenn sich der Video-Assistent nach seinem Schuss aus halbrechter Position und rund 15 Metern Tordistanz ins linke untere Eck nicht eingeschaltet hätte (85.). Der Grund: Breel Embolo stand vor Inter-Torwart Samir Handanovic im Abseits und sprang bei Pléas Schuss kurz hoch. Hatte Embolo aktiv eingegriffen? Schiedsrichter Danny Makkelie betrachtete die Szene am Bildschirm und entschied: ja, kein Tor! Rose, der nach seinem lautstarken Protest die Gelbe Karte sah, war nach dem Abpfiff kaum zu besänftigen.

Gladbach legt nach Inter-Frust den Fokus auf Real

Er lief zum niederländischen Unparteiischen und redete auf ihn ein. Was er ihm gesagt habe, wurde Rose gefragt: „Ich habe dem Schiedsrichter in den Emotionen des Spiels frohe Weihnachten gewünscht“, antwortete der 44-Jährige. Später berichtete der Trainer: „Ich habe meine Sicht der Dinge dargelegt. Der Schiedsrichter hat das Tor nicht gegeben, also hat er eine andere Sicht der Dinge gehabt.“ Die Fernsehbilder zeigen, dass Makkelies Entscheidung korrekt war.

Und es gab eine zweite Szene, über die sich die Gladbacher ärgerten. Vor dem 2:1 für Inter war Marcus Thuram von zwei Mailändern stark bedrängt worden. Der Franzose verlor den Ball. Durch ein Foul? Makkelie ließ weiterspielen. Rose sprach letztlich von „zwei 50:50-Entscheidungen“, die gegen die Borussen getroffen worden seien.

Nicht nur bei ihm wich der Frust aber am Ende dem Fokus auf das Real-Spiel: „Wir haben die beste Ausgangssituation von allen Teams und nun unser Finale gegen Madrid“, sagte Mittelfeldspieler Christoph Kramer. „Das haben wir uns erarbeitet.“