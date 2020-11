Borussia Mönchengladbach muss um Jonas Hofmann bangen

Verletzt am Boden: Jonas Hofmann am Mittwochabend in Leipzig.

Mönchengladbach. Jonas Hofmann verletzte sich im Spiel der deutschen Nationalelf gegen Tschechien. Für die kommenden DFB-Partien fällt der Gladbach-Profi aus.

Jonas Hofmann muss weiter auf sein Pflichtspiel-Debüt in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft warten. Der Allrounder von Borussia Mönchengladbach verletzte sich am Mittwochabend im Testspiel gegen Tschechien (1:0). In der 20. Minute musste der 28-Jährige im Leipziger Stadion aufgrund einer Muskelverletzung am Oberschenkel ausgewechselt werden. Für die anstehenden Nations-League-Spiele gegen die Ukraine am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) und in Spanien am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) steht der 28-Jährige nicht zur Verfügung.

Hofmann habe eine „muskuläre, strukturelle Verletzung“ erlitten, sagte Bundestrainer Joachim Löw. Am Donnerstagmorgen soll eine genaue Untersuchung erfolgen. Hofmann hatte im Test gegen die Türkei (3:3) am 7. Oktober im DFB-Team debütiert.

Die Verletzung im Duell mit Tschechien dürfte nun auch für Gladbachs Trainer Marco Rose eine Schocknachricht gewesen sein. Hofmann ist unter ihm zu einem Leistungsträger und Führungsspieler avanciert. Der Ex-Dortmunder befand sich zuletzt in einer Top-Verfassung.

Wichtiger Spieler für Gladbach

Der gebürtige Heidelberger hat in dieser Saison wettbewerbsübergreifend vier Tore erzielt und sechs Treffer vorbereitet. Er ist auch vor allem aufgrund seiner Flexibilität ein wertvoller Spieler für die Gladbacher. Hofmann wird vornehmlich offensiv auf dem rechten Flügel eingesetzt, kann jedoch auch eine Position im defensiven Mittelfeld besetzen. Er führt bei den Borussen den Großteil der Eck- und Freistöße aus.

Die Gladbacher, die in der Bundesliga aktuell Platz sieben belegen, bestreiten ihr nächstes Spiel am 21. November (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenzehnten FC Augsburg. Ob Trainer Rose mit Hofmann planen kann, ist derzeit noch offen.