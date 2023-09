Borussia Mönchengladbach: Sorgen um zwei Stürmer vor Spiel beim VfL Bochum

Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach ist am Samstag beim VfL Bochum gefordert. Ein Angreifer musste das Training am Dienstag abbrechen.

Trainer Gerardo Seoane nannte es am Dienstag „ein Rennen auf Zeit“ für Tomas Cvancara. Der Tscheche, der Borussia Mönchengladbach bereits am vergangenen Wochenende beim 0:1 gegen RB Leipzig gefehlt hatte, könnte auch das Spiel beim VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) verpassen. Beim Start in die neue Trainingswoche konnte der 24-Jährige abseits der Mannschaft nur individuell trainieren. Dem Stürmer bereitet weiterhin eine schwere Quetschung der Oberschenkelmuskulatur größere Probleme.

Die Verletzung hatte er sich beim 3:3 in Darmstadt zugezogen. „Die letzten zwei Tage sind die Fortschritte bei ihm nicht so schnell vorangegangen wie wir uns das erhofft haben. Wir werden alles dransetzen, ihn bis zum Wochenende wieder fit zu bekommen“, sagte Seoane. Cvancara, der im Sommer für 10,5 Millionen Euro Ablöse von Sparta Prag zur Borussia gewechselt war, ist mit drei Treffern und einem Assist in dieser Saison der bisher erfolgreichste Gladbacher Scorer. Ein anderer Angreifer der Borussen musste die Einheit am Dienstag vorzeitig abbrechen. Alassane Pléa (30) hat sich eine Augenentzündung zugezogen, die seine Sicht derzeit beeinträchtige, erklärte Seoane.

Seoane: „Wissen, was es bedeutet, in Bochum zu spielen“

Der Schweizer Trainer hat mit seiner Mannschaft in den ersten fünf Spielen nur zwei Punkte erspielt. „Ich habe heute eine Mannschaft gesehen, die bereit ist, an sich weiterzuarbeiten und den nächsten Schritt zu machen. Es wurde viel gecoacht, die Zweikämpfe wurden aggressiv geführt. Die Intensität und Grundstimmung waren gut“, sagte Seoane nach dem Training am Dienstag. „Wir wissen, was es bedeutet, in Bochum zu spielen und was dort für eine Energie herrscht. In dieser Trainingswoche werden wir gut beobachten, welche Tugenden wir am Wochenende brauchen werden, um dort zu bestehen.“

