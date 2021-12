Borussia Mönchengladbach storniert Eintrittskarten

Mönchengladbach/Essen. In Erwartung strengerer Corona-Regeln storniert Borussia Mönchengladbach die bereits verkaufen Eintrittskarten gegen den SC Freiburg.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat angesichts zu erwartender coronabedingter Zuschauer-Beschränkungen die verkauften Eintrittskarten für das Heimspiel gegen den SC Freiburg storniert. Alle Fans, die Tickets für die Partie an diesem Sonntag erworben haben, sollen ihr Geld in den nächsten zwei Wochen zurückerhalten, wie der Fußball-Bundesligist vom Niederrhein am Mittwoch mitteilte. Über einen möglichen neuen Kartenvorverkauf will der Klub noch informieren.

Infolge der hohen Corona-Infektionszahlen will Nordrhein-Westfalen konkrete Maßnahmen nach der von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Mittwoch für Donnerstag angekündigten offiziellen Ministerpräsidentenkonferenz auf dem Verordnungsweg umsetzen. Fußballspiele mit über 50.000 Zuschauern, die noch dazu keine Masken trügen, werde es nicht mehr geben, sagte Wüst. Bei Großveranstaltungen würden die Kapazitäten begrenzt. Bei den konkreten Vorgaben will Wüst zunächst auf möglichst bundeseinheitliche Standards setzen.

Zuvor hatte bereits Borussia Dortmund den Ticketverkauf für das Spitzenspiel gegen den FC Bayern München storniert. Auch Arminia Bielefeld kündigte zumindest an, erstmal keine Eintrittstickets für das Spiel gegen den 1. FC Köln am Samstag (15.30 Uhr) mehr verkaufen zu wollen.(fs)

