Borussia Mönchengladbach und die Suche nach der Konstanz

Um zu verdeutlichen, was Borussia Mönchengladbach bisher in dieser Bundesliga-Saison erreicht hat, mag ein Vergleich mit der Abschlusstabelle der Spielzeit 2015/16 hilfreich sein. Da belegte die Mannschaft unter dem damaligen Trainer André Schubert mit 55 Punkten am Ende Rang vier und zog über die Play-offs in die Champions League ein. Aktuell, sechs Spiele vor Schluss, kann die Borussia bereits 53 Punkte und damit nur zwei Zähler weniger als damals vorweisen. „Was wir in dieser Saison bisher gespielt haben, ist richtig gut“, sagt Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. „Wir haben eine sehr gute Ausgangslage, sind komplett im Rennen mit dabei.“ Ein Selbstläufer wird die mögliche Teilnahme an der Königsklasse natürlich keineswegs.

Was auch daran liegt, dass sich die Konkurrenz um die lukrativen Plätze als sehr hartnäckig erweist. Bayer Leverkusen zum Beispiel verdrängte Gladbach mit dem 1:0-Sieg beim SC Freiburg am Freitagabend zumindest vorerst wieder von den Champions-League-Rängen. Jener Kontrahent also, gegen den die Borussia in der Vorwoche im eigenen Stadion mit 1:3 verloren hatte. Der Niederlage im Duell mit der Werkself folgte drei Tage später ein 0:0 bei Werder Bremen. „Wir stehen für eine bestimmte Art von Fußball. Wenn wir die nicht zu 100 Prozent auf den Platz bringen, läuft man in der Bundesliga gegen jeden Gegner Gefahr, Punkte zu verlieren“, sagt Trainer Marco Rose.

Borussia Mönchengladbach mit Problemen gegen hohes Pressing

Der 43-Jährige erinnert sich dabei auch an die unerwartete Hinrunden-Niederlage beim Aufsteiger Union Berlin, der nun am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) zum Geisterspiel im Borussia-Park antritt. Wie damals im Stadion an der Alten Försterei mangelte es den Gladbachern auch bei ihren jüngsten Auftritten vor allem am nötigen Durchsetzungsvermögen, zum Teil auch an der Abstimmung bei Laufwegen in dem auf hohes Pressing ausgerichteten Spielsystem.

Der Trainer suchte mit seiner Mannschaft nach Gründen. „Wir haben nach dem Bremen-Spiel diskutiert, warum bestimmte Dinge nicht so funktioniert haben, wie wir uns das vorstellen“, sagt Rose. „Dann kommt man als Trainer schnell auf den Trichter, dass wir es nicht geschafft haben, das auf dem Platz abzuarbeiten, weil in einer Englischen Woche wenig Zeit dafür ist.“ Rose verweist dabei auf die eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten in den vergangenen Tagen.

Borussia Mönchengladabch hat Europa-League-Teilnahme fast sicher

Allerdings handelt es sich dabei um einen Umstand, mit dem alle Klubs aufgrund des Spielplans zurechtkommen müssen. Die inmitten der Corona-Krise wieder aufgenommene Bundesliga-Saison soll schließlich Ende Juni beendet werden – Mitte des Monats steht deshalb eine weitere Englische Woche auf dem Plan. Gladbach trifft nach dem Union-Spiel noch auf den SC Freiburg, FC Bayern, VfL Wolfsburg, SC Paderborn und auf Hertha BSC.

Mit Blick auf eine mögliche Teilnahme an der Europa League befindet sich die Borussia bereits in einer sehr komfortablen Position, die sie wohl kaum noch verspielen wird: Vor diesem 29. Spieltag hatte das Rose-Team einen satten Vorsprung von 14 Punkten auf Rang sieben. „Das ist außergewöhnlich und Ausdruck unserer Leistungen“, sagt Eberl. „Wir haben immer gesagt, dass wir da sein sollen, wenn die großen Mannschaften schwächeln. Momentan schwächelt von ihnen – in Anführungsstrichen – nur Schalke 04 etwas. Alle anderen spielen auch eine sehr gute Saison, wenn ich an Bayern, Dortmund, Leverkusen und Leipzig denke.“ Der Sportdirektor fordert: „Wir müssen kämpfen.“ Um am Ende dieser Saison erstmals seit 2016 wieder das große Gladbacher Ziel, den Einzug in die Champions League, zu erreichen.