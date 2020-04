Der Charity-Profi: Ginter zeigt sein Herz für Kinder

Der 19. Januar 2020 war ein sehr emotionaler Tag für Matthias Ginter. An diesem Datum wurde der Fußball-Nationalspieler von Borussia Mönchengladbach nicht nur 26 Jahre alt, sondern auch erstmals Vater, als der kleine Matteo das Licht der Welt erblickte. Mama Christina und Papa Matthias verbringen seitdem viele Stunden mit ihrem Baby, kümmern sich jedoch in dieser so schwierigen Zeit der Corona-Pandemie auch um andere Kinder. Mit der „Matthias Ginter Stiftung“ riefen sie in ihrer Heimatstadt Freiburg neue Projekte ins Leben, die besonders betroffenen Kindern und deren Eltern zugutekommen sollen.

Das soziale Engagement ist dem Gladbacher Abwehrchef wichtig. „Ich will die Werte wie Demut, Dankbarkeit und Bodenständigkeit leben und habe mich deshalb mit meiner Frau vor über drei Jahren dazu entschlossen, eine Stiftung zu gründen, um Hilfe anzubieten“, erklärt Ginter im Gespräch mit dieser Redaktion. „Uns macht es sehr viel Spaß, den Kindern eine Freude machen zu können. Wir suchen und überlegen uns Projekte, mit denen wir uns zu 100 Prozent identifizieren können und wollen so vielen Kindern helfen, wie es nur möglich ist. Deshalb versuchen wir, großen Gruppen und Einrichtungen unsere Unterstützung zu geben.“

Ginters Anliegen: Notgruppen in Kindertagesstätten

Neben Ginter waren zuletzt die Nationalspieler Marco Reus, Leon Goretzka oder Ilkay Gündogan positiv durch gemeinnützige Aktionen aufgefallen. Der Gladbacher Ginter errichtete zunächst die Stiftung in Zusammenarbeit mit der Awo Freiburg Notgruppen in verschiedenen Kindertagesstätten. Dort können Kinder, deren Eltern einen systemrelevanten Beruf ausüben, betreut werden. Die Stiftung übernahm für dieses Angebot die gesamten Kosten von April bis Juni. Auch vier schwerbehinderte Kinder, die nicht den ganzen Tag zu Hause versorgt werden können, finden in den Kita-Notgruppen einen Platz. Somit können deren Eltern weiterhin ihrer Arbeit nachgehen.

In Kooperation mit der Freiburger Stadtbibliothek startete die Stiftung das Projekt „Bücher für Kinder“. Der Medienbestand für Kinder und Jugendliche war vor der Schließung nahezu komplett ausgeliehen worden. Deshalb wurden neue Bücher bestellt und zu Paketen zusammengestellt. Diese werden nun nach Bestellung via Email oder Telefon per Fahrradkurier zu den Kindern nach Hause geliefert. Sie dürfen sich somit trotz geschlossener Bibliotheken und Schulen über neuen Lesestoff freuen.

„Ich hoffe, dass der Alltag kommt“

Die Stiftung unterstützt zudem schon seit längerer Zeit die Uniklinik Freiburg. Christina und Matthias Ginter helfen dort schwer­erkrankten Kindern. Jedes Kind darf aufgrund der Corona-Pandemie nur noch einen Elternteil zum Besuch empfangen. So sollen die erkrankten Kinder und auch das Krankenhauspersonal geschützt werden. Die Stiftung stellte Tablets bereit. Die Kinder können nun mit Videotelefonaten den Kontakt zu ihren Familien und Freunden aufrechterhalten − eine ganz wichtige Hilfe in diesen schweren Zeiten.

Für die Ginters ist die Resonanz eine Bestätigung für ihr Engagement. „Wir bekommen sehr gute Rückmeldung“, berichtet der Nationalspieler. „Das ist auch für uns wichtig, damit wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und uns die Menschen vertrauen. Es freut uns, dass unsere Hilfe so gut ankommt.“ Weitere Projekte der Stiftung in der Corona-Krise seien bereits in Planung. Auch Christina und Matthias Ginter wissen, dass diese Krise noch lange andauern kann – und womöglich viele Menschen Unterstützung benötigen werden. „Es ist im Moment schwer vorstellbar, wann wieder alles beim Alten ist. Ich hoffe aber, dass der Alltag kommt. Dann geht es auch wieder um sportlichen Erfolg. Der hat gerade nicht oberste Priorität“, sagt Matthias Ginter.

Ginter hofft auf EM mit Zuschauern

Für den Fußball-Profi stünde mit dem Ende der Corona-Zwangspause nicht nur der Einsatz für die Borussia in der Bundesliga an, sondern mit der Nationalmannschaft auch die EM im Sommer 2021. Ginter: „Ich hoffe, dass bis dahin alles mehr oder weniger beim Alten ist. Dass die Fans sich frei bewegen können. Dass sie in die Stadien kommen können. Dass wir in ausverkauften Stadien spielen können.“

Informationen gibt es unter www.matthias-ginter-stiftung.de