Eberl: „Die Entwicklung des VfL Bochum ist beeindruckend“

Mönchengladbach/Bochum. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl spielte früher für den VfL Bochum, mit dem es am Sonntag zum ersten Vergleich seit 2011 kommt.

Passend zur Stimmungslage in Mönchengladbach schien am Freitagmorgen die Herbstsonne über dem Borussia-Park. Zwei Tage nach dem phänomenalen 5:0-Pokalsieg über den FC Bayern München wurde im Training viel gelacht. Coach Adi Hütter leitete eine lockere Einheit mit nur 13 Feldspielern, etliche Profis waren auf dem Rasen nicht dabei. Die Gladbacher sammeln neue Kräfte für ihre nächste Aufgabe in der Bundesliga: das Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Bochum. Es ist ein besonderes Duell. Erstmals seit zehn Jahren treffen die Klubs wieder aufeinander.