Freiburgs Ex-Gladbacher Vincenzo Grifo: In der Form seines Lebens

Mönchengladbach. Standard-Spezialist Vincenzo Grifo tritt mit dem SC Freiburg am Samstag bei seinem Ex-Klub in Mönchengladbach ab. Borussia dürfte gewarnt sein.

Wenn der SC Freiburg einen Freistoß oder Eckball bekommt, herrscht bei Gegnern meist erhöhte Alarmbereitschaft. Denn jetzt gilt es für sie, die Defensive so gut wie nur irgend möglich auf das vorzubereiten, was gleich folgen wird. Ruhende Bälle sind auch in dieser Saison die Spezialität der Freiburger. Und sie sind vor allem die Paradedisziplin eines Mannes, der sich aktuell in der Form seines Lebens befindet: Vincenzo Grifo, Meister der Standards.