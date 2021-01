Ginter erwartet BVB-Spiel „ein bisschen wie gegen Bayern“

Mönchengladbach. Dortmund kommt am Freitag zum Rückrundenauftakt in den Borussia-Park. Gladbachs Matthias Ginter kämpft mit seinem Team gegen eine schwarze Serie.

Matthias Ginter wurde an seinem 27. Geburtstag zum Retter in der Not. In der 36. Minute des Spiels gegen Werder Bremen, nachdem eine Kopfballabwehr von Torwart Yann Sommer außerhalb des Strafraums missglückt war, trat der Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach als Schlussmann auf. Felix Agu schoss aufs Tor, Ginter warf sich in den Ball, klärte ihn auf der Linie mit dem linken Fuß zur Ecke. „Es ist letzten Endes auch mein Job, meine Aufgabe, die Bude sauber zu halten“, sagte Ginter nach dem Spiel. Der 1:0-Erfolg an seinem Geburtstag sei „sehr schön“.

Der Abwehrchef feierte mit den Borussen den dritten Sieg in diesem Jahr. Mit zehn Punkten aus den bisherigen vier Spielen im Januar können sie 28 Zähler nach der Hinrunde vorweisen. Der Mannschaft von Trainer Marco Rose hat es nach zwischenzeitlich schwankenden Bundesliga-Resultaten im alten Jahr scheinbar gelungen, eine gewisse Konstanz zu entwickeln. Der Champions-League-Achtelfinalist hat damit den Anschluss zu den Rängen gefunden, die auch in der kommenden Saison eine Teilnahme an der Königsklasse ermöglichen.

BVB hat nur einen Punkt mehr als Gladbach

Dem Rückrundenauftakt gegen Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) kommt im Rennen um die begehrten Plätze eine große Bedeutung zu. Der BVB hat nur einen Punkt mehr als Gladbach auf dem Konto. Ginter sagt über die Dortmunder: „Sie sind individuell top besetzt. Es wird ein schwieriges Spiel.“ Der frühere BVB-Profi erwartet zudem „ein ganz anderes Spiel“ als gegen die am Dienstag tief stehenden Bremer: „Es wird wahrscheinlich eher ein bisschen wie gegen Bayern.“

Beim 3:2-Sieg über den Rekordmeister vor knapp zwei Wochen hatten die oftmals weit aufrückenden Münchener den Gladbachern Räume für ihr Umschaltspiel geboten. Am Ende verteidigten die Gastgeber ihre Führung mit vollem Einsatz. Gegen Bremen indes fand Roses Mannschaft keine größeren Lücken. Werder stand stabil, verteidigte aufmerksam und setzte nach vorne immer wieder Nadelstiche. Letztlich war es Ginters Nebenmann in der Innenverteidigung, Nico Elvedi, der per Flugkopfball nach einem Freistoß traf. „Das freut mich für ihn“, sagte Ginter.

Schwarze Gladbach-Serie im Borussen-Duell

In den vergangenen zehn Bundesliga-Duellen mit Bremen verbuchte Gladbach sieben Siege und drei Remis. Eine Bilanz, die im groben Kontrast zu den Aufeinandertreffen der beiden Borussen-Teams steht: Gladbach verlor seit 2015 elf Pflichtspiele in Serie. Was zugleich bedeutet, dass auch Ginter, der 2017 an den Niederrhein wechselte, noch immer auf den ersten Punktgewinn gegen seinen ehemaligen Klub wartet. Am Freitag unternimmt Gladbach nun den nächsten Anlauf, diese Negativserie zu durchbrechen. Matthias Ginter könnte in seiner Form dabei entscheidend helfen.