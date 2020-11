Gladbach: Das erhofft sich Embolo nach seinem Gala-Tor

Zwei Spiele, zehn Tore: Borussia Mönchengladbach hat in den beiden Champions-League-Duellen mit Schachtjor Donezk beeindruckende Auftritte hingelegt. Der 6:0-Gala im Hinspiel in Kiew folgte drei Wochen später der 4:0-Erfolg im Borussia-Park. Mit acht Punkten sind die Gladbacher Tabellenführer der Gruppe B. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose kommt dem Achtelfinale immer näher.

„Wir haben uns eine gute Ausgangsposition geschaffen“, sagte Rose. „Wir haben es jetzt in der eigenen Hand, das Achtelfinale zu erreichen. Die Chance wollen wir wahrnehmen.“ Mit Blick auf die beiden Partien gegen den ukrainischen Meister betonte der Trainer: „Wir haben an den beiden Tagen richtig gute Spiele gemacht. Meine Mannschaft war sehr stark.“

Gladbach-Trainer Rose lobt Embolo

Die Treffer erzielten Lars Stindl (17. Minute/Foulelfmeter), Nico Elvedi (34.), Breel Embolo (45.+1) und Oscar Wendt (77.). Rose lobte auch seinen Stürmer Embolo, der am Mittwochabend sein erstes Saisontor kurz vor der Halbzeitpause spektakulär per Fallrückzieher markiert hatte.

„Er hat viele Bälle gut festgemacht, unser Spiel immer wieder in die richtige Richtung gelenkt“, befand der Trainer: „Er hat sich mit einem herausragenden Tor belohnt.“

Embolo selbst sagte nach dem Spiel: „Der Sieg ist wichtig. Das steht über allem. Wenn man dann noch selbst ein Tor macht, ist es umso schöner. Ich hatte vorher schon wieder zwei große Chancen, war gut im Spiel. Das erste Tor braucht man. Ich hoffe, dass ich jetzt die Leichtigkeit und das Glück gefunden habe.“

Am Samstag gegen seinen Ex-Klub Schalke 04

Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) tritt Embolo mit Gladbach zum Bundesliga-Heimspiel gegen seinen Ex-Klub Schalke 04 an. In der Champions League geht es am Dienstag (21 Uhr/DAZN) gegen Inter Mailand weiter, am 9. Dezember (21 Uhr/DAZN) steht das Rückspiel bei Real Madrid an. Die Madrilenen gewannen am Mittwochabend mit 2:0 in Mailand. Real belegt in der Gruppe nun Rang zwei mit sieben Punkten vor Schachtjor (4) und Inter (2).

„Noch ist nichts erreicht“, sagte Embolo hinsichtlich der Gladbacher Chancen auf den Achtelfinal-Einzug. „Wir haben noch zwei Spiele, die sehr schwer werden. Wenn wir aber wieder so auftreten wie heute, bin ich sehr zuversichtlich.“