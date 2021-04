Gladbach: Das sagt Matthias Ginter zu seiner Zukunft

Mönchengladbach. Bleibt Matthias Ginter langfristig bei Borussia Mönchengladbach? Der 27 Jahre alte Innenverteidiger sieht noch "Unwägbarkeiten".

Nationalspieler Matthias Ginter macht seinen Verbleib bei Borussia Mönchengladbach von weiteren Personalentscheidungen der Rheinländer abhängig. „Ich kann mir schon vorstellen, hier auch längerfristig zu bleiben. Es gibt aber noch ein paar Unwägbarkeiten“, sagte der 27 Jahre alte Abwehrspieler am Samstag nach dem 4:0 (1:0) Gladbachs gegen Eintracht Frankfurt bei Sky.

Der Vertrag des Innenverteidigers, der das 1:0 (10. Minute) geköpft hatte, läuft 2022 aus. Sollte Ginter in diesem Sommer nicht verlängern, wäre die Borussia wohl gezwungen, ihn zu verkaufen, um noch eine hohe Ablöse zu erzielen. Ginters Marktwert wird auf rund 35 Millionen Euro geschätzt.

Auf die Nachfrage, welche Unwägbarkeiten er meine, sagte Ginter: „Der Trainer wurde jetzt diese Woche bekannt. Für Spieler ist der Trainer natürlich wichtig.“ Gemeint war damit der angekündigte Wechsel von Frankfurts Coach Adi Hütter im Sommer. Dann wechselt Gladbachs aktueller Trainer Marco Rose zu Borussia Dortmund. „Die Frage ist aber noch, ob die Mannschaft zusammenbleibt, ob es einen Umbruch gibt, was wir in den letzten fünf Spielen noch erreichen“, sagte Ginter. Nach dem 29. Spieltag kämpft die Borussia noch um den erneuten Einzug in den Europapokal. (dpa)