Gladbach: Diese Ziele verfolgt Virkus als Sportdirektor

Mönchengladbach. Roland Virkus ist neuer Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Er arbeitet seit 1990 für den Klub. Jetzt tritt er in große Fußstapfen.

Roland Virkus ist bewusst, welches Erbe er bei Borussia Mönchengladbach antritt. „Ich weiß, dass ich in große Fußstapfen trete“, sagte der 55-Jährige am Dienstagnachmittag auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz: „Max Eberl hat hervorragende Arbeit für den Klub geleistet.“ Vor knapp drei Wochen war Eberl als Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten zurückgetreten, am Freitag um 14.19 Uhr gab Gladbach bekannt, dass Virkus sein Nachfolger wird.

Der Verein wurde damit in seinen eigenen Reihen fündig. Der in Mönchengladbach geborene Virkus arbeitet seit 1990 für die Borussia. Er trainierte zunächst die U15, U17 und U19. 2008 wurde er als Inhaber einer Uefa-A-Lizenz Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, als Eberl zum Sportdirektor aufrückte. Gladbach-Präsident Rolf Königs sagt über Virkus: „Er kennt diesen Laden in- und auswendig.“

Dass sich Gladbach für eine interne Lösung entschied, ist auch auf eine Reihe von Absagen zurückzuführen, die der Klub im Zuge seiner Suche nach einem neuen Sportdirektor erhielt. So erklärte Königs, dass man bei Steffen Korell zwar angefragt habe, dieser aber beschlossen habe, weiter als Leiter der Gladbacher Scoutingabteilung zu arbeiten. „Wir haben daraufhin mit zwei externen Kandidaten gesprochen, die uns sehr interessant erschienen, und Absagen bekommen. Sie haben unsere Angebote nicht angenommen“, berichtete Königs.

Die Verantwortlichen hätten sich eine Kandidatenliste angeschaut und letztlich gefragt: „Warum tun wir das eigentlich? Wir haben in den eigenen Reihen einen sehr fähigen Mann.“ Die Wahl fiel auf Virkus. „Wir sind absolut überzeugt von dieser Lösung“, betonte Königs. Virkus unterzeichnete als Sportdirektor einen Vertrag über dreieinhalb Jahre.

Erstes Spiel am Sonntag beim BVB

„Nach einer Bedenkzeit habe ich mich dazu entschlossen, diese Aufgabe anzunehmen, weil ich weiß, dass wir bei Borussia ein hervorragendes Team haben“, sagte Virkus. „Ich freue mich auf diese neue Herausforderung. Mein Ziel ist es, Borussia wieder auf den Weg zu bringen, von dem sie in der Pandemie ein wenig abgekommen ist.“

Virkus hat auch schon konkrete Vorstellungen, was er wieder ändern will: „Ich glaube, dass wir wieder dahin müssen, mit eigenen Nachwuchsspielern und externen Top-Talenten zu arbeiten. Wir sind ambitioniert und wollen wieder angreifen. Ich werde zunächst viel beobachten und viele Gespräche führen. Für mich ist es wichtig, dass das Klima stimmt.“

Sein erstes Spiel als Sportdirektor wird er am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) erleben. Dann tritt Gladbach zum Borussen-Duell in Dortmund an. Virkus wird im BVB-Stadion auch auf der Bank sitzen – so wie es Max Eberl in mehr als 13 Jahren immer getan hat.

