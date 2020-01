Gladbach: Fabian Johnson ist eine Option für die Startelf

Mit bisher 20 Gegentreffern hat Borussia Mönchengladbach in dieser Saison die beste Defensive der Fußball-Bundesliga. Diesen Nimbus möchten die Fohlen natürlich wahren. Für das Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) muss Trainer Marco Rose allerdings die rechte Abwehrseite umbesetzen, weil Stefan Lainer (Gelbsperre) und Tony Jantschke (Muskelfaserriss) fehlen. „Ausfälle sind grundsätzlich ärgerlich“, sagte Rose. „Aber wir werden sie auffangen.“

Fabian Johnson könnte in die Startelf rücken. Der 34 Jahre alte US-Amerikaner absolvierte in dieser Spielzeit bislang vier Einsätze. Zweimal gehörte er zur Anfangsformation: in Mainz (3:1) und sechs Tage später gegen RB Leipzig (1:3) – allerdings als Mittelfeldspieler.

Johnson war zwei Monate lang verletzt

Das folgende Derby beim 1. FC Köln (1:0) verpasste Johnson wegen Rückenbeschwerden, anschließend musste er mit einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich knapp zwei Monate pausieren. Zuletzt kam Johnson in der Liga zu einem Kurzeinsatz gegen den SC Paderborn (2:0). Beim Testspiel gegen den Drittliga-Tabellenführer MSV Duisburg (1:3) am vergangenen Sonntag spielte er hinten rechts.

Johnson, der im Sommer 2014 vom Liga-Konkurrenten TSG Hoffenheim zu den Fohlen gewechselt war, zeichnet sich durch seine Flexibilität aus. In seiner Gladbacher Zeit bekleidete er insgesamt acht verschiedene Positionen. Nun könnte er gegen Mainz wieder dort zum Zuge kommen, wo er als Nationalspieler bei der WM 2014 in Brasilien vollends überzeugte: auf der Rechtsverteidiger-Position. Johnson ist in der Lage, mit seinem Offensivdrang auf der Außenbahn Druck auszuüben. Gleichzeitig kann er für Absicherung in der bislang besten Abwehr der Liga sorgen.